I Fan Di Zayn Malik lanciano il virale hashtag #RemoveItForZayn chiedendo e ottenendo la rimozione del brano “Zayn Did 9/11” di Uma Kompton (audio e testo)

I fan di Zayn Malik sono indignati e attraverso il virale hashtag #RemoveItForZayn, richiedono la rimozione di Zayn Did 9/11, canzone di Uma Kompton tratta dall’EP Hey Rat, pubblicato il 25 marzo 2017. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio.

Domenica 19 luglio, i follower del cantante britannico hanno chiesto a Spotify di rimuovere la citata canzone islamofobica, sugli attentati dell’11 settembre, che sembra essere indirizzata a Malik. Beh, ci sono riusciti! la celebre piattaforma di musica in streaming ha rimosso il brano in questione, lasciando le altre 4 tracce che compongono l’Extended Play. Per la cronaca, su Youtube esiste una canzone con lo stesso titolo di Rucka Rucka Ali, risalente a quattro anni fa.

Uma Kompton è una cantante che ha iniziato nel dicembre 2015 col pubblicare pezzi virali come “Donald Trump (Presidential Cock In My Heart)” e “By The River”.

Testo Zayn Did 9/11 di Uma Kompton

Download su: Amazon – iTunes

[Chorus 1]

Zayn did 9/11

Zayn did 9/11

Zayn did 9/11

Don’t bomb those buildings, bomb this pussy

[Chorus 2]

Zayn did 9/11

Zayn did 9/11

Zayn did 9/11

Don’t terrorize those people, terrorize my asshole

[Chorus 1]

Zayn did 9/11

Zayn did 9/11

Zayn did 9/11

Don’t bomb those buildings, bomb this pussy

[Chorus 2]

Zayn did 9/11

Zayn did 9/11

Zayn did 9/11

Don’t (Alalalalalala Allahu Akbar) terrorize those people, terrorize my asshole





[Chorus 1]

Zayn did 9/11

Zayn did 9/11

Zayn did 9/11

Don’t bomb those buildings, bomb this pussy

[Outro]

Zayn did 9/11

Zayn did 9/11

Zayn did 9/11





Traduzione Lyrics Zayn Did 9/11

[Chorus 1]

Zayn ha fatto l’11 settembre

Zayn ha fatto l’11 settembre

Zayn ha fatto l’11 settembre

Non bombardare quegli edifici, bombarda questa fi*a

[Chorus 2]

Zayn ha fatto l’11 settembre

Zayn ha fatto l’11 settembre

Zayn ha fatto l’11 settembre

Non terrorizzare quelle persone, terrorizza il mio cu*o

[Chorus 1]

Zayn ha fatto l’11 settembre

Zayn ha fatto l’11 settembre

Zayn ha fatto l’11 settembre

Non bombardare quegli edifici, bombarda questa fi*a

[Chorus 2]

Zayn ha fatto l’11 settembre

Zayn ha fatto l’11 settembre

Zayn ha fatto l’11 settembre

Non (Alalalalalala Allahu Akbar) terrorizzare quelle persone, terrorizzare il mio cu*o

[Chorus 1]

Zayn ha fatto l’11 settembre

Zayn ha fatto l’11 settembre

Zayn ha fatto l’11 settembre

Non bombardare quegli edifici, bombarda questa fi*a

[Outro]

Zayn ha fatto l’11 settembre

Zayn ha fatto l’11 settembre

Zayn ha fatto l’11 settembre

Ascolta su: