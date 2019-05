Loredana Bertè – Tequila e San Miguel: audio e testo del nuovo singolo

La cantautrice Loredana Bertè vi presenta il nuovo singolo estivo Tequila e San Miguel, disponibile in streaming e nei negozi digitali dal 10 maggio 2019, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali. Informazioni sul brano, il cui testo è stato scritto dalla cantante con la collaborazione di Tommaso Paradiso & Edoardo D’Erme (Calcutta) e ascolta l’audio del singolo prodotto niente di meno che dagli sforna hit Takagi & Ketra.

Sono questi importantissimi artisti gli autori della nuova canzone della cantautrice calabrese, che farà da colonna sonora alla primavera e soprattutto all’estate 2019, anche se la Bertè canta di averne abbastanza di sole, mare, spiagge e ombrelloni.

Dopo “Non ti dico no”, hit della scorsa estate, l’undicesima partecipazione al Festival di Sanremo con “Cosa ti aspetti da me”, una tournée interamente sold out (a tal proposito, qui le date nei Teatri e quelle estive) e l’esperienza ad Amici nei panni di “severa” giudice, arriva questa fresca e moderna canzone, interpretata con la classica grinta e personalità che da oltre quarant’anni contraddistingue l’artista di Bagnara Calabra. Sarà il nuovo tormentone?

(Oh-oh-oh)

(Oh-oh-oh)

(Oh-oh-oh)

(Oh-oh-oh-oh-oh)

Non ne posso più di quest’odore di mare

Dammi una mano tu a non sentirmi male

Mi sparo un’altra aranciata

Per non sentirmi troppo annoiata

Bello il sole e bello il vento

Ma ora ho voglia di un ombrello

Delle code in tangenziale

Dei saldi pazzi sotto Natale

Di te e di me, che sembriamo felici

Anche se il mondo grida alla crisi.

Oh-oh-oh

Oh, capitano fammi arrivare

Oh-oh-oh

Mentre la nave va.





Non ne posso più di quest’odore di mare

Dammi una mano tu a non sentirmi male

Non le reggo più queste insegne di hotel

(Oh-oh-oh)

Passo il tempo in piscina mischiando Tequila con San Miguel.

Non ne posso più.

Mangio un’insalata

Con frutta secca e una minerale

E intanto cerco fra le stelle

Il grande carro e le mie sorelle

Oh fortuna, oh fortuna

Saltami in braccio come la luna

Per quest’anno e per la vita

E da lontano spunta la rima.

Oh-oh-oh

Oh, capitano fammi arrivare

Oh-oh-oh

Mentre la nave va.

Non ne posso più di quest’odore di mare

Dammi una mano tu a non sentirmi male

Non le reggo più queste insegne di hotel

(Oh-oh-oh)

Passo il tempo in piscina mischiando Tequila con San Miguel.





E mentre il mare si infuria

Leggo il futuro fra un fante ed un re

Qualcuno bussa in cabina

Chissà se è il destino o soltanto la cena

Non mi sento romantica

Ma te lo voglio far credere

E anche senza la musica, stanotte

E anche senza una regola, stanotte.

Non ne posso più

Non ne posso più

(Di quest’odore di mare)

Dammi una mano tu

(A non sentirmi male).





