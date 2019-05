Irene Grandi – “I passi dell’amore” nuova canzone per i 25 anni di carriera: audio e testo

Per festeggiare i 25 anni di gloriosa carriera, la cantautrice fiorentina Irene Grandi rilascerà l’album Grandissimo, anticipato dalla nuova bellissima canzone I passi dell’Amore, disponibile ovunque, anche in radio, dal 10 maggio 2019. Leggi il testo e ascolta l’audio del singolo.

Realizzata con la collaborazione del cantautore siciliano Antonio Di Martino, questa “poesia” tipicamente primaverile, nasce anche dalla volontà di questa straordinaria artista toscana, di sperimentare nuove vie nel proprio percorso artistico. Il brano è a parer mio veramente bello ed emozionante, decisamente degno del ritorno dell’artista classe 1969.

Irene Grandi I passi dell’amore Testo

[Strofa 1]

Ci sono strade che percorri ma non sai perché

mentre la città si arrende ai fari delle macchine

ti ritrovi ad un incrocio tra un semaforo e un lampione

inseguendo inutilmente i passi dell’amore

c’è chi ha perso la sua guerra ad ogni logica

chi è finito contro un muro solo per la verità

sotto un cielo che non parla ci sentiamo soli

c’è chi si è perduto dentro per cercarsi fuori.

[Pre-ritornello]

Ma fuori dalla porta

fuori da cosa

cuori nella nebbia oppure dentro casa

fuori dai calcoli della televisione

fiori che aspettano sopra a un balcone.

[Ritornello]

Tutto può succedere

il vento… può cambiare direzione

e la felicità

ha la forma delle nuvole

e niente resta uguale

tornare insieme forse cambierà la nostra vita

o forse lascerà tutto com’è.





[Strofa 2]

Ci sono storie che ricordi ma non sai perché

altre invece che dimenticare è facile

i cartelli autostradali in una direzione

ma io inseguo ancora i passi dell’amore.

[Pre-ritornello]

Fuori nella nebbia oppure sotto casa

il freddo su ogni cosa.

[Ritornello]

Tutto può succedere

il vento… può cambiare direzione

e la felicità ha la forma delle nuvole

e niente resta uguale

tornare insieme forse cambierà la nostra vita

o forse lascerà tutto com’è.

[Ponte]

E se cerchi una risposta

che non arriverà

continui… inseguendo ancora i passi dell’amore.





[Ritornello]

Tutto può succedere

il vento… può cambiare direzione

e la felicità ha la forma delle nuvole

e niente resta uguale

tornare insieme forse cambierà la nostra vita

o forse lascerà tutto com’è.





Irene Grandi spiega il significato de I passi dell’amore – Le sue parole

Questa canzone è come una ventata di primavera che porta il suo profumo tra le vie della città trafficata e alienante, dove spesso si respira incertezza, e riporta la fiducia nella vita che ci sorprende sempre. Nel momento preciso in cui abbandoniamo l’ostinazione ad avere tutto ciò che vogliamo, si apre una strada nuova e così muoviamo i primi passi dell’amore.

