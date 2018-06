Astol: ascolta il nuovo singolo “Una come te” + testo

Una come Te è il nuovo singolo del 21enne casertano Astol, all’anagrafe Pasquale Giannetti, dal 29 giugno 2018 disponibile in tutti i digital stores e le piattaforme streaming.

Scritta dall’interprete e composta da Jeremy Buxton, si tratta di una canzone in pieno stile Astol, che i fan del giovane cantante-rapper apprezzeranno.

Cliccando sulla copertina in basso, accedete all’audio su Youtube mentre a seguire alle parole che compongono il nuovo brano.

Testo Una come te – Astol (Download)





Mi dici che chiamo tutte amore-e

tipo ci rimani male, poi mi parli a storie

io rispondo con un cuore che

batterà solo per te

ci puoi giurare.

Nottate a mare

ti piace ballare

stare in giro fino all’alba e poi ricominciare-e

sotto casa e sul cell

io ti scriverei che

aspettavo u-na co-me te

perché con me ci staresti bene

da rimanerci insieme ancora un po’

parlano di me e dicono certe cose che neanche io so

giuro con quella non ci sto

poi glielo dico “adesso no”

voglio vedere il mondo dal punto più alto e dedicartelo

uoh sai che c’è

aspettavo una come te

soltanto una come te.

Ti penserò domani, pure dopodomani

e comunque ti direi

sei l’unica cosa che vorrei

ed io con quello ci litigherei

io gli mando qualcuno degli amici miei

mi sa che non ha capito di chi sei

sotto casa e sul cell

io ti scriverei che

aspettavo u-na co-me te

perché con me ci staresti bene

da rimanerci insieme ancora un po’

parlano di me e dicono certe cose che neanche io so

giuro con quella non ci sto

poi glielo dico “adesso no”

voglio vedere il mondo dal punto più alto e dedicartelo

oh baby resta, non è che mi tieni testa

è che proprio l’ho già persa… per te

ma questa sera stiamo in giro

almeno fino al mattino con il braccio fuori dal finestrino

ti dico vieni via con me baby.

Perché con me ci staresti bene

da rimanerci insieme ancora un po’

parlano di me e dicono certe cose che neanche io so

giuro con quella non ci sto

poi glielo dico “adesso no”

voglio vedere il mondo dal punto più alto e dedicartelo

uoh sai che c’è

aspettavo una come te

soltanto una come te.