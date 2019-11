Ligabue – Incontro: audio e testo della cover di Francesco Guccini

Incontro è un brano scritto ed interpretato da Francesco Guccini, contenuto nell’album Radici (1972), che Luciano Ligabue ha reinterpretato per l’album tributo Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti, uscito il 15 novembre 2019. Il testo e l’audio di questa cover, una delle più apprezzate del disco.

Si tratta di una classica canzone del cantautore, caratterizzata da diverse strofe che si susseguono, quasi come fosse una lettera, che Guccini ha per l’occasione arrangiato in maniera adatta alla voce del rocker. In ambito cinematografico, Incontro è stata utilizzata nella colonna sonora del film Radiofreccia (1998) proprio di Liga.

Ligabue – Incontro testo

E correndo mi incontrò lungo le scale

quasi nulla mi sembrò cambiato in lei

la tristezza poi ci avvolse come miele

per il tempo scivolato su noi due.

Il sole che calava già… rosseggiava la città

già nostra e ora straniera e incredibile e fredda

come un istante “deja vu”

ombra della gioventù

ci circondava la nebbia.





Auto ferme ci guardavano in silenzio

vecchi muri proponevan nuovi eroi

dieci anni da narrare l’uno all’altro

ma le frasi rimanevan dentro in noi:

“cosa fai ora? Ti ricordi? Eran belli i nostri tempi

ti ho scritto è un anno, mi han detto che eri ancor via”.

E poi la cena a casa sua

la mia nuova cortesia

stoviglie color nostalgia.

E le frasi, quasi fossimo due vecchi

rincorrevan solo il tempo dietro a noi

per la prima volta vidi quegli specchi

capii i quadri, i soprammobili ed i suoi.

I nostri miti morti ormai

la scoperta di Hemingway

il sentirsi nuovi

le cose sognate e ora viste

la mia America e la sua

diventate nella via

la nostra città tanto triste.

Carte e vento volan via nella stazione

freddo e luci accesi forse per noi lì

ed infine, in breve, la sua situazione

uguale quasi a tanti nostri films:

come in un libro scritto male, lui s’ era ucciso per Natale

ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio

povera amica che narravi dieci anni in poche frasi

ed io i miei in un solo saluto.





E pensavo dondolato dal vagone

“cara amica il tempo prende il tempo dà…

noi corriamo sempre in una direzione

ma qual sia e che senso abbia chi lo sa

restano i sogni senza tempo

le impressioni di un momento

le luci nel buio di case intraviste da un treno

siamo qualcosa che non resta

frasi vuote nella testa

e il cuore di simboli pieno”.





