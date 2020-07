Boss Doms – I want more feat. Kyle Pearce: ascolta la nuova ipnotica canzone

I want more è un singolo dal sapore internazionale del produttore e DJ romano Edoardo Manozzi, alias Boss Doms, rilasciato il 3 luglio 2020 per Warner Music Italy come primo estratto dell’album d’esordio solista. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il brano.

Conosciuto principalmente per la sua lunga collaborazione con Achille Lauro, ora Doms si è messo in proprio e questo è solo il primo gustoso assaggio di questo atteso progetto dell’artista classe 1998.

Scritta da Kyle James Pearce e Arndt Roerig, questa produzione unisce la techno (genere che da sempre appassiona Boss) alla musica pop (che in questi anni Doms ha vissuto e sperimentato), fondendosi e amalgamandosi in maniera naturale.

E intanto i fan non risparmiano apprezzamenti per questo pezzo, caratterizzato da un sound innovativo e interessante: c’è chi scrive “bellissima”, chi “una bomba” e chi “ipnotica”. A parer mio ci stanno tutti e tre.

Testo I want more – Boss Doms

Download su: Amazon – iTunes

Give me your hand

And hold onto me

I don’t care anymore

I’m cold

Is this the end

Of our fantasy?

I tasted your love

I want more

Float

All I Get

Dreaming

Just to keep me on the full

Give me something so I Lose control

Leave enough to make you want it more

Can I escape the feeling lose it all

This is something non negotiable

Break it down and I’ll take you to war

A little love is all I got in store

Can’t escape the feeling need it more

This is something non negotiable

Give me your hand

And hold onto me

I don’t care anymore

I’m cold

Is this the end

Of our fantasy?

I tasted your love

I want more

[Instrumental Break]

Give me your hand

And hold onto me

I don’t care anymore

I’m cold

Give me something so I Lose control

Leave enough to make you want it more

Can I escape the feeling lose it all

This is something non negotiable

Break it down and I’ll take you to war

A little love is all I got in store

Can’t escape the feeling need it more

This is something non negotiable

Give me your hand

Give me something so I Lose control

And hold onto me

Leave enough to make you want it more

I don’t care anymore

Can I escape the feeling lose it all

I’m cold

This is something non negotiable





Is this the end

Break it down and I’ll take you to war

Of our fantasy?

A little love is all I got in store

I tasted your love

Can’t escape the feeling need it more

I want more

This is something non negotiable

Give me your hand





I want more traduzione Boss Doms

Dammi la mano

E reggiti a me

Non mi interessa più

Sono freddo

È questa la fine

Delle nostre fantasie?

Ho assaggiato il tuo amore

Ne voglio di più

Galleggia

Tutto quello che ho

Sognando

Solo per tenermi al massimo

Dammi qualcosa che mi faccia perdere il controllo

Lascia abbastanza per farti desiderare di più

Posso evitare di pensare di perdere tutto

Questo è qualcosa di non negoziabile

Buttalo già e ti porto in guerra

Un po ‘d’amore è tutto ciò che ho in serbo

Non posso evitare di pensare di averne più bisogno

Questo è qualcosa di non negoziabile

Dammi la mano

E reggiti a me

Non mi interessa più

Sono freddo

È questa la fine

Delle nostre fantasie?

Ho assaggiato il tuo amore

Ne voglio di più

[Break strumentale]





Dammi la mano

E reggiti a me

Non mi interessa più

Sono freddo

Dammi qualcosa che mi faccia perdere il controllo

Lascia abbastanza per farti desiderare di più

Posso evitare di pensare di perdere tutto

Questo è qualcosa di non negoziabile

Buttalo già e ti porto in guerra

Un po ‘d’amore è tutto ciò che ho in serbo

Non posso evitare di pensare di averne più bisogno

Questo è qualcosa di non negoziabile

Dammi la mano

Dammi qualcosa che mi faccia perdere il controllo

E reggiti a me

Lascia abbastanza per farti desiderare di più

Non mi interessa più

Posso evitare di pensare di perdere tutto

Ho freddo

Questo è qualcosa di non negoziabile

È questa la fine

Buttalo già e ti porto in guerra

Della nostra fantasia?

Un po ‘d’amore è tutto ciò che ho in serbo

Ho assaggiato il tuo amore

Non posso evitare di pensare di averne più bisogno

voglio di più

Questo è qualcosa di non negoziabile

Dammi la mano

