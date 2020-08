Gülben Ergen – Infilak: video, testo e traduzione della canzone

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Infilak, singolo della cantante turca Gülben Ergen, uscito l’11 ottobre 2018 e conosciuto per aver fatto parte della colonna sonora di Daydreamer – Le ali del sogno.

Sebbene questa artista sia conosciuta ed apprezzata anche al di fuori della Turchia, questo pezzo è divenuto celebre e assai virale grazie alla visibilità avuta in questa soap opera in onda su Canale 5 dal 10 giugno 2020. Erano in molti a non conoscere la meravigliosa canzone e grazie a Erkenci Kuş (il titolo originale della serie), hanno avuto modo di apprezzarla.

Testi e musica sono della cantante e autrice turca Sezen Aksu, artista che in molti hanno avuto modo di conoscere tramite il film La Dea Fortuna, che utilizzava la sua Aldatildik. Il filmato è stato diretto da Murat Joker.

Gülben Ergen – Infilak Testo e Traduzione

Ne sen bana kıy ne ben sana, yazık olur

Bir daha da denk düşer sanma, sonradan vurur

Şeytan diyecek ki “üz biraz”, uyma sakın

Bende de var aynısından, uyanmasın

Non dovresti sacrificare me, né io dovrei sacrificare te, sarebbe un peccato

Non credo che la coincidenza si ripeterà, non credo che riaccadrà

Satana dirà “dovresti farlo soffrire”, non ascoltarlo

Non voglio svegliarmi

Suyumu ver, konuş benle

Öpüp okşa, gül açayım

İnsan kendi, icat eder, mutsuzluğu uyarayım

Dammi la mia acqua, parlami

Baci e carezze, lascia che sbocci una rosa

L’uomo stesso inventa, avverto l’infelicità





Bize şans ver, deli olma

İhtimalimiz var seninle

Benimle dans et, bırak bana

İnfilakımız sere serpe

Dacci una possibilità, non dire assurdità

Abbiamo una possibilità insieme

Balla con me, lascia fare a me

La nostra esplosione si è diffusa

Şuan bi’ önce ki an değil, geçti gitti

Kalbinin önünde eğil, aklından çok çekti

Ora non è il momento precedente, è andato

Inchinati davanti al tuo cuore, la tua mente ha sofferto molto

Suyumu ver, konuş benle

Öpüp okşa, gül açayım

İnsan kendi, icat eder, mutsuzluğu uyarayım

Dammi la mia acqua, parlami

Baci e carezze, lascia che sbocci una rosa

L’uomo stesso inventa, avverto l’infelicità





Bize şans ver, deli olma

İhtimalimiz var seninle

Benimle dans et, bırak bana

İnfilakımız sere serpe

Dacci una possibilità, non dire assurdità

Abbiamo una possibilità insieme

Balla con me, lascia fare a me

La nostra esplosione si è diffusa

Bize şans ver, deli olma

İhtimalimiz var seninle

Benimle dans et, bırak bana

İnfilakımız sere serpe

Dacci una possibilità, non dire assurdità

Abbiamo una possibilità insieme

Balla con me, lascia fare a me

La nostra esplosione si è diffusa