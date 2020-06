Giusy Attanasio – Ora o mai più: guarda il video e leggi il testo della nuova bella canzone

Ora o mai più è una bella canzone d’amore della cantante napoletana Giusy Attanasio, rilasciata il 10 giugno 2020 attraverso il videoclip diretto da Nilo Sciarrone.

Il toccante e gradevole brano (leggi il testo), sta letteralmente facendo innamorare i fan della bravissima Giusy, che anche in questa occasione dimostra di avere una dolce e meravigliosa voce, che in questo nuovo brano racconta un amore in fortissima crisi, un rapporto che sembra ormai essere quasi giunto al capolinea.

Autori: F. Franzese – G. Arienzo

Giusy Attanasio – Ora o mai più testo





[Strofa 1]

Forse è com ric tu, non stamm buon insiem

forse a continuà accussì non val manc a pen

si te port pur u munn tu non ci fai cas

si indifferent, non è important

[Strofa 2]

Forse è pur colp mia che t vogl lassaje

forse sto sbagliann ancora e nun mi arrenn maij

forse pecché ij so diversa ij ce mett o core

forse pecché te vogl bene, mi facc tutti sti problem

[Ritornello]

Ora o mai più

se l’hai decis lassm staser

ora o mai più

fa mpress cacc ma rind e pensier

comm vuò tu

non dic nient ma tu agg sbagliat

ma non t’accuorg ca tu si cagnat

forse pecché nun si chiu ‘nnamurat

ora o mai più

dimmel n’facc ca già tien natr

ora o mai più

e nun t ferm, vo mannat i fot

tu rest cca

in stu silenz chin e verità

ij me ne vac ca m’arret o cor nsiem a dignità

[Strofa 3]

Tutt cos può firnì a nu mument a n’atr

tutt attorn può cagnà, ce song abituat

ma non l’avess mai pensat a fine i chist’ammor

o prim juorn ce crereva ma ogg non è comm aier

[Ritornello]

Ora o mai più

se l’hai decis lassm staser

ora o mai più

fa mpress nacc ma rind e pensier

comm vuò tu

non dic nient ma tu agg sbagliat

ma non t’accuorg ca tu si cagnat

forse pecché nun si chiu ‘nnamurat

ora o mai più

dimmel n’facc ca già tien natr

ora o mai più

che nun t ferm, vo mannat i fot

tu rest cca

cu stu silenz chin e verità

ij me ne vac ca m’arret o cor nsiem a dignità