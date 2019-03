Gianluca Capozzi – Parlo ‘e te: video ufficiale e testo del nuovo singolo

Disponibile ovunque dal 22 marzo 2019 via Zeus Record, Parlo ‘e Te è il nuovo meraviglioso singolo di Gianluca Capozzi, che segue il successo di M’Annammoro ancora ‘e te. Anche in questo caso, il cantante campano non si smentisce perché questo pezzo è pura poesia.

Composto e arrangiato dal fratello e tastierista Massimiliano e scritto dal cantautore partenopeo, questo brano, che racconta la fine di una storia d’amore e la conseguente sofferenza del protagonista, è accompagnata dal video ufficiale diretto da Marco Cantone, che oltre a Gianluca, vede la partecipazione di Chiara Giglio, nel ruolo dell’ex dolce metà. Per vederlo su YOutube cliccate sull’immagine.

Testo Parlo ‘e te – Gianluca Capozzi

Provo a credere

che la mia sia semplice apatia

provo a fingere

(che restare a casa sia una scelta)

provo a credere

sia soltanto un calo di energia

provo a fingere

di riuscirne a uscirne un po’ per volta.





Ma qualcosa annienta la mia volontà

è marricord chell Ca’ viglij scurdá.

Parl e te la sera a cas senza scennr

sij fa fridd e nu ta stregn mbracc a me

chi nu sap rind a stuocchij ver

ben ca’ p te

continua a vivr

parlo e te tutt o silenzij sta rummenc

chistu film vist cent vot già

sap e te u sapor e stu turmient

mentr nun t sacc nun pnsá.

Prova a fingere

che alla fine non sia colpa mia

prova a fingere

che non sia mai stato ciò che stato

c riuscis si putiss maij sntì

chell ca’staser soffr sultant ij.

Parl e te la sera a cas senza scennr

sij fa fridd e nu ta stregn mbracc a me

chi nu sap rind a stuocchij ver

ben ca’ p te

continua a vivr

parlo e te tutt o silenzij sta rummenc

chistu film vist cent vot già

sap e te u sapor e stu turmient

mentr nun t sacc nun pnsá.





Chi nu sap rind a stuocchij ver

ben Ca’p te

continua a vivr

parlo e te tutt o silenzij e sta rummenc

chistu film vist cent vot già.

sap e te o sapor e stu turmient.

mentr nun t sacc nun pnsá.





