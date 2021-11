Garrison Rochelle: Com’era da giovane? Rimarrete stupiti | FOTO

L’ex prof di Amici si è fatto vedere in TV dopo tanti anni in occasione di una sfida tra ballerini. Garrison Rochelle manca tanto ai suoi fan. Eppure in molti non hanno memoria del suo aspetto prima del talent di Maria De Filippi.

Oggi vi riporteremo un po’ indietro nel tempo. Il talent di Maria De Filippi ha fatto sognare tantissimi adolescenti a partire dagli anni 2000. Oggi è una vera e propria fabbrica di successi.

Tra i volti storici della trasmissione, oltre quello della conduttrice c’è anche quello della temutissima maestra Alessandra Celentano. C’è un ex prof di ballo però che per anni ha fatto parte della squadra di Amici ma che ad un certo punto ha voluto cambiare e dedicarsi ad altro. Stiamo parlando di Garrison Rochelle ovviamente che nei giorni scorsi abbiamo rivisto ad Amici in un ruolo che forse non sente appartenergli molto.

Garrison Rochelle, com’era fa giovane? Irriconoscibile

Chi ha imparato a conoscerlo sa perfettamente che Garrison Rochelle non si trova per niente a suo agio nel ruolo di giudice. La sua spiccata sensibilità l’hanno sempre reso uno dei prof più amati di sempre. I ballerini con lui si sono sempre sentiti a proprio agio.

Il suo talento di coreografo gli ha reso possibile girare il mondo. La sua passione per la danza si è quindi rivelata ben presto una vera e propria vocazione.

Il ballerino ha esordito sul piccolo schermo però con altri programmi, anche se i più ricordano solo Amici.

Com’era negli anni 80: non sembra lui!

Rochelle si è fatto conoscere ballando e facendo spettacolo in coppia con un altro noto artista, Brian. I due si conobbero proprio lavorando insieme al coreografo Bob Fosse. Celebre il loro singolo pieno di influenze dance anni ’80, Don’t break my heart.

Grazie alla fama raggiunta nella nota scuola di talenti, Garrison partecipa anche ad altri programmi famosi, come Striscia La Notizia, Buona Domenica e il ballo delle debuttanti e Uomini e donne.



Insomma, il coreografo vanta una lunga e virtuosa carriera. Solo in pochi possono raccontare di aver avuto lo stesso percorso artistico. Maria non ha mai smesso di volergli bene ed è per questo che quando può lo invita in trasmissione regalando al pubblico degli attimi di nostalgia emozionanti.