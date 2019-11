Farina & Maluma – Así Así: testo, traduzione, audio e video del duetto

Rilasciato venerdì 22 novembre 2019, Así Así è un singolo che vede duettare i colombiani Farina Pao Paucar Franco, in arte Farina, e Maluna, che hanno dato vita a una delle collaborazioni più attese di un anno che volge ormai al termine. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto da Mike Ho.

Scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Edge, la nuova travolgente canzone, la seconda incisia insieme dai due artisti dopo “Puesto Pa’ Ti” di Maluma per l’album 11:11, è decisamente hot e ricca di riferimenti sessuali, che tuttavia strappano almeno un sorriso.

La cantautrice di origine peruviana e cinese, ha riservato belle parole riguardo questa collaborazione e riguardo lo stesso Maluma, sostenendo che lavorare con lui sia stata una delle sue migliori esperienze e di adorare il suo senso dell’umorismo e il suo essere ancora un po’ bambino.

Así Así testo e traduzione — Farina • Maluma

[Intro: Maluma]

(Sigue así, sigue así)

Yeah-yeah-yeah-yeh-yeh

Ah-ah-ah-ah

(Sigue así, sigue así, así-así-así)

Hello guapa, hoy tú ere’ mi gata

Si te beso abajo del mapa

Llegó Superman sin capa

[Coro: Maluma]

Sigue así, sigue así, así-así-así

To’ lo que me digas, sí, así-así-así

Sigue así, sigue así, así-así-así

To’ lo que me digas, sí, así-así-así

Sigue así, sigue así, así-así-así

To’ lo que me digas, sí, así-así-así

Sigue así, sigue así, así-así-así

To’ lo que me digas, sí, así-así-así

[Verso 1: Farina]

¿Así cómo?

To’ lo que me pongan en bandeja me lo como

Quiero probar de ese solomo

Superman, llegó tu plomo

Tú solo acciona, pa’ que veas como me apasiona

El campeón pa’ la campeona

Yo quiero tu trofeo, tú quiere’ comerte esta dona

Hmm, de tu banquete la anfitriona

Yo soy tu reina y no necesito la corona

[Verso 2: Maluma]

Déjame ver cómo tú haces bien la sentadillas

Si prefieres te arrodillas

Quiero ser el tiburón que te lleve pa’ la orilla

De mi pantalón, rayame la hebilla

[Puente: Maluma]

Muéstrame ese bote, bote-bote-bote-bote

Pero no te me agote’, -gote’-gote’-gote’-gote’

Quiero ver ese rebote, -bote-bote-bote-bote

He comprado casi todo, pero me falta ese lote

[Coro: Maluma]

Sigue así, sigue así, así-así-así

To’ lo que me digas, sí, así-así-así

Sigue así, sigue así, así-así-así

To’ lo que me digas, sí, así-así-así

Sigue así, sigue así, así-así-así

To’ lo que me digas, sí, así-así-así

Sigue así, sigue así, así-así-así

To’ lo que me digas, sí, así-así-así

[Verso 3: Farina]

Aquí no hay otra como yo

Tú estás rico como lollipop

Una selfie juntos, pero cero photoshop

Nene, don’t stop, que tú estás bien dota’o

Ese calibre no lo encuentro en otro la’o

[Verso 4: Maluma]

Métele duro con gana’

Como si no hubiera un mañana

Que yo quiero darte toda la semana

Amor verdadero, pa’ ser sincero

Me gusta la carne, a mí no me gusta el cuero

[Puente: Farina]

Te doy este bote, bote-bote-bote-bote

Pero no te me agote’, -gote’-gote’-gote’-gote’

Quieres ver este rebote, -bote-bote-bote-bote

Has comprado todo, pero te falta este lote





[Coro: Maluma]

Sigue así, sigue así, así-así-así

To’ lo que me digas, sí, así-así-así

Sigue así, sigue así, así-así-así

To’ lo que me digas, sí, así-así-así

Sigue así, sigue así, así-así-así

To’ lo que me digas, sí, así-así-así

Sigue así, sigue así, así-así-así

To’ lo que me digas, sí, así-así-así

[Outro: Maluma & Farina]

Yo’-yo’-yo’, slow down papo, jaja

Todas las mamasitas en el party

Los parceros en el party

Prende la hookah, la’ botella’

Canta conmigo y dice:

Los mane’ “Waoh”; las nenas “Yeh-eh-eh”

Los mane’ “Waoh”; las nenas “Yeh-eh-eh” (Vuelve otra ve’)

Los mane’ “Waoh”; las nenas “Yeh-eh-eh”

Los mane’ “Waoh”; las nenas “Yeh-eh-eh”

Farina

Maluma, ba-ba-baby (¡Wuh!)





(Continua così, continua così)

Sì-sì-sì-si,si

Ah-ah-ah-ah

(Continua così, continua così, così, così, così)

Ciao bella, oggi sei la mia gatta

Se ti bacio sotto la mappa

E’ arrivato Superman senza mantello

Continua così, continua così, così, così, così

Tutto ciò che mi dirai è si, così, così, così

Continua così, continua così, così, così, così

Tutto ciò che mi dirai è si, così, così, così

Continua così, continua così, così, così, così

Tutto ciò che mi dirai è si, così, così, così

Continua così, continua così, così, così, così

Tutto ciò che mi dirai è si, così, così, così

Quindi come?

Tutto quello che mi metti sul piatto me lo mangio

Voglio provare quel controfiletto

Superman, è arrivato il tuo piombo

Devi solo premere play, per farti vedere come mi appassiona

Il campione per la campionessa

Voglio il tuo trofeo, tu vuoi divorare questa ciambella

Hmm, la padrona di casa del tuo banchetto

Sono la tua regina e non ho bisogno della corona

Fammi vedere come fai bene lo squat

Se preferisci inginocchiati

Voglio essere lo squalo che ti porta a riva

Abbassa la cerniera dei miei pantaloni

Mostrami quella barca, barca-barca-barca-barca

Ma non sfinirmi, sfinirmi-sfinirmi-sfinirmi-sfinirmi

Voglio vedere quelle grazie

Ho comprato quasi tutto, però mi manca quel lotto





Continua così, continua così, così, così, così

Tutto ciò che mi dirai è si, così, così, così

Continua così, continua così, così, così, così

Tutto ciò che mi dirai è si, così, così, così

Continua così, continua così, così, così, così

Tutto ciò che mi dirai è si, così, così, così

Continua così, continua così, così, così, così

Tutto ciò che mi dirai è si, così, così, così

Non ce ne sono altre come me

Sei buono come lecca-lecca

Un selfie insieme, ma niente photoshop

Tesoro, non fermarti, che sei superdotato

Quel pistolino non lo troverei da nessuna parte

Te lo infilo con entusiasmo

Come se non ci fosse un domani

Che voglio concedermi a te tutta la settimana

Vero amore, onestamente

Mi piace la carne, non mi piace la pelle

Ti do questa barca, barca-barca-barca-barca

Ma non sfinirmi, sfinirmi-sfinirmi-sfinirmi-sfinirmi

Vuoi vedere le mie grazie

Hai comprato tutto, ma questo lotto ti manca

Continua così, continua così, così, così, così

Tutto ciò che mi dirai è si, così, così, così

Continua così, continua così, così, così, così

Tutto ciò che mi dirai è si, così, così, così

Continua così, continua così, così, così, così

Tutto ciò che mi dirai è si, così, così, così

Continua così, continua così, così, così, così

Tutto ciò che mi dirai è si, così, così, così

Yo’-yo’-yo ‘, rallenta tesoro, ahah

Tutte le bellezze alla festa

I partner alla festa

Accendi il narghilè, le bottiglie

Canta con me e dì:

I ragazzi “Waoh”; le ragazze “Yeh-eh-eh”

I ragazzi “Waoh”; le ragazze “Yeh-eh-eh” (Torna un’altra volta ‘)

I ragazzi “Waoh”; le ragazze “Yeh-eh-eh”

I ragazzi “Waoh”; le ragazze “Yeh-eh-eh”

Farina

Maluma, ba-ba-baby (Wuh!)

