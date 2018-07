Drake – In My Feelings: testo, traduzione e audio del brano

In My Feelings è il quinto singolo estratto dall’album Scorpion di Drake, che ricordo è disponibile dallo scorso 28 giugno.

Prodotta da TrapMoneyBenny & BlaqNmilD, la canzone è fortemente basata su campioni vocali quali “Smoking Gun” di Magnolia Shorty mescolata con le voci delle City Girls, e “Lollipop”, successo del 2008 di quel Lil Wayne, che ha portato Drake sotto i riflettori internazionali.

Il brano si è rivelato uno dei maggiori successi del quinto album in studio del rapper canadese e ad oggi, ha primeggiato in Australia, Nuova Zelanda, Canada, Danimarca, Grecia, UK e negli States, ma sono tante le top five e top ten.

Per ascoltarlo su Youtube cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi e la spiegazione di alcune parti.

Drake – In My Feelings testo e traduzione (Download)

[Intro: Drake]

Trap, TrapMoneyBenny1

This shit got me in my feelings

Gotta be real with it, yup

Trap, TrapMoneyBenny1

Questa roba mi ha fatto riflettere

A dire il vero, sì

[Chorus 1: Drake]

Kiki2, do you love me? Are you riding?

Say you’ll never ever leave from beside me

‘Cause I want ya, and I need ya

And I’m down for you always

KB, do you love me? Are you riding?

Say you’ll never ever leave from beside me

‘Cause I want ya, and I need ya

And I’m down for you always

Kiki2, mi ami? Mi stai prendendo in giro?

Dì che non mi lascerai mai

Perché ti voglio, e ho bisogno di te

E sono sempre disponibile per te

KB, mi ami? Mi stai prendendo in giro?

Dì che non mi lascerai mai

Perché ti voglio, e ho bisogno di te

E sono sempre disponibile per te

[Verse: Drake]

Look, the new me is really still the real me

I swear you gotta feel me before they try and kill me

They gotta make some choices they runnin’ out of options

‘Cause I’ve been goin’ off and they don’t know when it’s stoppin’

And when you get to toppin’, I see that you’ve been learnin’

And when I take you shoppin’, you spend it like you earned it

And when you popped off on your ex he deserved it

I thought you were the one from the jump that confirmed it

TrapMoneyBenny

I buy you Champagne but you love some Henny3

From the block like you Jenny4

I know you special, girl, ’cause I know too many

Guarda, il nuovo me è davvero ancora il vero me

Ti giuro che devi capirmi prima che cerchino di uccidermi

Devono prendere delle decisioni, loro sono a corto di opzioni

Perché sono andato via e non sanno quando finirà

E quando arrivi in cima (o “farla finita”), vedo che hai appreso

E quando ti porto a fare shopping, lo spendi come se te li fossi guadagnati (o “te li fossi meritati”)

E quando hai fatto fuori il tuo ex, se lo meritava

Pensavo fossi quella dei primi tempi che lo confermava

TrapMoneyBenny

Ti ho comprato Champagne ma ti piace l’Hennessy3

Dal blocco come te Jenny4

So che sei speciale, perché ne ho conosciuto fin troppe

[Chorus 2: Drake]

‘Resha5, do you love me? Are you riding?

Say you’ll never ever leave from beside me

‘Cause I want ya, and I need ya

And I’m down for you always

J.T.5, do you love me? Are you riding?

Say you’ll never ever leave from beside me

‘Cause I want ya, and I need ya

And I’m down for you always

‘Resha5, mi ami? Mi stai prendendo in giro?

Dì che non mi lascerai mai

Perché ti voglio, e ho bisogno di te

E sono sempre disponibile per te

J.T.5, mi ami? Mi stai prendendo in giro?

Dì che non mi lascerai mai

Perché ti voglio, e ho bisogno di te

E sono sempre disponibile per te

[Segue: City Girls, Drake & Magnolia Shorty]

Two bad bitches and we kissin’ in the Wraith6

Kissin’-kissin’ in the Wraith, kiss-kissin’ in the Wraith

I need that black card7 and the code to the safe

Code to the safe, code-code to the safe-safe

I show him how that neck work

Fuck that Netflix and chill—what’s your net-net-net worth?

‘Cause I want ya, and I need ya

And I’m down for you always

Yea, yea, yea, yea he bad

And I’m down for you always

Yea, yea, yea, guess who’s back

And I’m down for you always

D-down for you al–

Black biggy biggy black biggy black blake

D-d-down for you always

I got a new boy, and that nigga trade!

Due belle stron*e e ci baciamo nella Wraith6

Ci baciamo-baciamo nella Wraith, baciamo-baciamo nella Wraith

Ho bisogno di quella black card7 e il codice della cassaforte

Codice della cassaforte, codice-codice della cassaforte

Gli mostro come funziona il collo

Vaffan*ulo a Netflix e il relax: qual è il tuo patrimonio netto?

Perché ti voglio, e ho bisogno di te

E sono sempre disponibile per te

Sì, sì, sì, sì, lui è cattivo

Ed io sono sempre disponibile per te

Sì, sì, sì, indovina chi è tornato

E sono sempre disponibile per te

Disponibile per te sem-

Black biggy biggy black biggy black blake

Disponibile per te sempre

Ho un nuovo ragazzo e quel commercio di negri!





[Chorus 1: Drake]

Kiki, do you love me? Are you riding?

Say you’ll never ever leave from beside me

‘Cause I want you, and I need you

And I’m down for you always

KB, do you love me? Are you riding?

Say you’ll never ever leave from beside me

‘Cause I want ya, and I–

Kiki, mi ami? Mi stai prendendo in giro?

Dì che non mi lascerai mai

Perché ti voglio, e ho bisogno di te

E sono sempre disponibile per te

KB, mi ami? Mi stai prendendo in giro?

Dì che non mi lascerai mai

Perché ti voglio, e ho

[Breakdown: Lil Wayne & Magnolia Shorty]

Skate and Smoke and Rap8

Now let me see you8

Bring that ass, bring that ass, bring that ass back!9

B-bring that ass, bring that ass, bring that ass back!9

Shawty say the nigga that she with can’t hit9

But shawty, I’ma hit it, hit it like I can’t miss9

Now let me see you8

Clap that ass, you’re the only one I love

Clap that ass, clap-clap that ass!

Bring that ass back!9

Clap that ass, you’re the only one I love

Let’s go, let’s go, let’s go!

Bring that ass back!9

Pattino, fumo e rappo8

Adesso voglio vederti8

Porta quel culo, porta quel culo, riporta quel culo!9

P-porta quel culo, porta quel culo, riporta quel culo!9

La pollastra dice che il neg*o con cui sta non la soddisfa sessualmente9

Ma bella, ci penso io, do una botta senza fare cilecca9

Adesso voglio vederti8

Muovi (o “batti”) quelle chiappe, sei l’unica che amo

Muovi quelle chiappe, muovi-muovi quelle chiappe

Riporta quel culo!9

Muovi quelle chiappe, sei l’unica che amo

Andiamo, andiamo, forza!

Riporta quel culo!9

[Outro: Drake]

Trap, TrapMoneyBenny

This shit got me in my feelings

I just gotta be real with it, yup

BlaqNmilD, you a genius, you diggin’ me?

Trap, TrapMoneyBenny

Questa roba mi ha fatto riflettere

A dire il vero, sì

BlaqNmilD, sei un genio, mi stai scavando?

[Skit: Zazie Beetz]

I don’t even care, I need a photo with Drake

Because my Instagram is weak as fuck

I’m just being real, my shit look





Non mi interessa nemmeno, ho bisogno di una foto con Drake

Perché il mio Instagram è alquanto debole

Sono sincero, senti la mia roba





Significato di alcune parti

1 TrapMoneyBenny è un produttore di Cleveland, alla prima collaborazione con Drake.

2 Kiki è K’yanna Barber (“KB”), modella e personaggio social.

3 Hennessy, o Henny, è un cognac.

4 “Jenny from the Block” è il soprannome di Jennifer Lopez ma anche il titolo di una canzone che ha rilasciato nel 2002 con The Lox. Il brano parla di come J.Lo, nonostante fama e fortuna, non abbia mai dimenticato le sue radici nel Bronx. Allo stesso modo Drake afferma che la sua ragazza è stata con lui sin dal primo giorno, e non ha lasciato che la sua fama la cambiasse.

5 J.T. e Yung Miami, il cui vero nome è Caresha, compongono il duo City Girls.

6 Wraith è una granturismo britannica di lusso a 4 posti realizzato da Rolls-Royce Motor Cars.

7 Nota come Black Card, l’American Express Centurion Card è una carta di credito che possiedono in pochi, in quanto viene data solo a persone ricche che soddisfano determinati criteri, la carta di credito simboleggia infatti ricchezza e prosperità, in quanto offre ai membri funzionalità come nessun limite di spesa.

8 Un sample da S.A.S.A.R.A.F di Lil Wayne.

9 Altro campionamento di un brano di Lil Wayne del 2008 “Lollipop”, che ad oggi, si è rivelato il singolo più commerciale (4 Dischi di Platino), con il quale il rapper ha vinto un un Grammy.