Dido – Take You Home: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Dopo la bella “Give You Up”, brano che ha anticipato l’uscita del quinto album in studio Still on My Mind, è il momento di “Take You Home”, secondo singolo estratto dal progetto, scritto e registrato in Inghilterra e pubblicato lo scorso 8 marzo.

On air dal 5 aprile 2019, questa canzone non è di certo meno interessante di Give You Up: il ritmo contagioso di “Take You Home”, combinato con l’iconica linea vocale di Dido, ha creato una delicata traccia dance, molto piacevole da ascoltare.

La voce della cantautrice londinese è veramente meravigliosa, un autentico piacere per le nostre orecchie. A proposito, per chi volesse ascoltarla dal vivo, segnalo che il prossimo 8 maggio sarà in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I tagliandi d’ingresso sono ancora disponibili su TicketOne.

Dido – Take You Home Traduzione

Il sole è sospeso dall’altro lato della strada

Mentre stiamo litigando, amando, parlando con questo caldo

Stiamo a malapena tornando a casa

Ci incontreremo ogni giorno, ci incontreremo ogni giorno

Fallo anche tu

Posso cantarti una canzone, ti porto a casa

Ma non riesco a trovare la mia

Posso cantarti una canzone, portarti a casa

Ma non riesco a trovare la mia

Potremmo ballare tutta la notte e dormire tutto il giorno

Baci, amore e andar via

Sono stata orgogliosa di tutte le regole a cui ho disobbedito

Muovendosi così lentamente, ci era sfuggito un cambiamento

Posso cantarti una canzone, ti porto a casa

Ma non riesco a trovare la mia

Posso cantarti una canzone, portarti a casa

Ma non riesco a trovare la via di casa mia

Posso cantarti una canzone, ti porto a casa

Ma non riesco a trovare la mia

Posso cantarti una canzone, portarti a casa

Ma non riesco a trovare la via di casa mia





Ma non riesco a trovare la strada di casa

Ma non riesco a trovare la strada di casa

Ma non riesco a trovare la strada di casa

Ma non riesco a trovare la strada di casa

Ma non riesco a trovare la strada di casa

Testo Take You Home

Autori: Rollo Armstrong, Rick Nowels & Dido.

Sun is hanging low across the street

As we’re fighting, loving, talking in the heat

We’re all walking home barely

Everyday we’ll meet, everyday we’ll meet

Do the same

I can sing you a song, take you home

But I can’t seem to find my own

I can sing you a song, take you home

But I can’t seem to find my way home

We could dance all night and sleep all day

Kiss and love and just walk away

Took pride in all the rules and disobey

Move so slow, we didn’t see a change





I can sing you a song, take you home

But I can’t seem to find my own

I can sing you a song, take you home

But I can’t seem to find my way home

I can sing you a song, take you home

But I can’t seem to find my own

I can sing you a song, take you home

But I can’t seem to find my way home

But I can’t seem to find my way home

But I can’t seem to find my way home

But I can’t seem to find my way home

But I can’t seem to find my way home

But I can’t seem to find my way home





