Alessia Cara – Out Of Love: video ufficiale, testo e traduzione + remix

Out Of Love è il terzo singolo estratto da The Pains of Growing, secondo album in studio della cantautrice canadese di origini italiane pubblicato il 30 novembre 2019.

Triste ma bella questa canzone scritta a quattro mani con Richard Nowels Jr., che ha anche curato la produzione con la collaborazione di Dean Reid.

Qui la dolce alessia canta la tristezza e il senso di vuoto scaturiti dalla fine di una relazione e con aria decisamente rassegnata pone una sola domanda all’ormai ex fidanzato: quando hai smesso di amarmi?

Il video ufficiale è disponibile da giovedì 4 aprile ed è possibile vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

Alessia Cara – Out Of Love Traduzione

Non ti dirò che mi sento sola

Perché sarebbe da egoisti

Non ti chiederò di abbracciarmi

Perché questo non cambierebbe le cose

Non c’è nulla che potrei dire

Né una canzone che possa cantare per farti tornare sui tuoi passi

Nulla potrebbe riempire questo vuoto

Non ti chiederò di rimanere

Ma permettimi di chiederti una cosa

Oh, quando ti sei disinnamorato, ti sei disinnamorato?

Oh, quando hai smesso di amarmi?

Non posso galleggiare in un oceano

che e’ gia’ stato prosciugato

Non piangerò ai tuoi piedi ora

So che le mie lacrime cadranno inutilmente

Non c’è nulla che potrei dire

Né una canzone che possa cantare per farti tornare sui tuoi passi

Nulla potrebbe riempire questo vuoto

Non ti chiederò di rimanere

Ma permettimi di chiederti una cosa

Oh, quando ti sei disinnamorato, ti sei disinnamorato?

Oh, quando hai smesso di amarmi?

Non serve chiedersi

Perché il tuo mutevole cuore si sia allontanato

Quindi ti farò questa domanda

Perché mi aiuterebbe a dormire di più





Oh, quando ti sei disinnamorato, ti sei disinnamorato?

Oh, quando hai esaurito l’amore per me?

Non mi ami più (Non mi ami più)

Non mi ami più (Non mi ami più)

Non mi ami più

Testo Out Of Love

Autori: Alessia Cara & Rick Nowels.

I won’t tell you I’m lonely

‘Cause it may be selfish

I won’t ask you to hold me

‘Cause that won’t mend what’s helpless

There’s not a thing I could say

Not a song I could sing for your mind to change

Nothing can fill up the space

Won’t ask you to stay

But let me ask you one thing

Oh, when did you fall out of love, out of love?

Oh, when did you fall out of love with me?

I can’t float in an ocean

That’s already been drained

I won’t cry at your feet now

I know my tears will fall in vain

There’s not a thing I could say

Not a song I could sing for your mind to change

Nothing can fill up the space

Won’t ask you to stay

But let me ask you one thing





Oh, when did you fall out of love, out of love?

Oh, when did you fall out of love with me?

No use wondering

Why your change in heart has wandered

So I’ll ask you this question

‘Cause it might help me sleep longer

Oh, when did you fall out of love, out of love?

Oh, when did you run out of love for me?

Out of love (Out of love)

Out of love (Out of love)

Out of love with me





