Chris Cornell e la cover di Patience dei Guns N ‘Roses: ascoltala

In occasione del giorno del compleanno del compianto cantante e musicista statunitense Chris Cornell, è stata resa disponibile Patience, cover del brano dei Guns N ‘Roses, incisa in una delle sessioni del 2016. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascoltala.

Il 20 luglio l’artista avrebbe compiuto il suo 56esimo compleanno e così la vedova Vicky Cornell, ha deciso di rilasciare questa inedita cover della canzone del gruppo hard rock statunitense, che è stato pubblicato il 15 aprile 1989 come primo e unico singolo estratto dal secondo album in studio G N’ R Lies, rilasciato il 29 novembre 1988.

Chris era un grande fan della band e nel marzo 2016 incise questa cover come tributo al gruppo e all’annuncio che sarebbero tornati insieme. Mentre l’artista lavorava sul suo album, stava inoltre insegnando alla figlia Toni a suonare questo pezzo, la cui copertina è un’immagine scattata dall’amico e fotografo Steven Lyon, un ritratto molto personale di Chris, ex frontman dei Soundgarden e degli Audioslave, scomparso nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2017 per suicidio.

Testo Patience di Chris Cornell

Shed a tear ’cause I’m missing you

I’m still alright to smile

Girl, I think about you every day now

Was a time when I wasn’t sure

You set my mind at ease

There ain’t no doubt you’re in my heart now

Said, woman, take it slow, it will work itself out fine

All we need is just a little patience

Said, sugar, make it slow, we will come together fine

All we need is just a little patience

I sit here on the stairs

I’d rather be alone

If I can’t have you right now, I’ll wait, dear

Sometimes it gets so tense

I can’t speed up the time

But you know, love, there’s one more thing to consider

Said, woman, take it slow and things will be just fine

If you and I just use a little patience

Said, sugar, take the time, ’cause the lights are shining bright

You and I got what it takes to make it

I’ve been walking these streets at night

Just trying to get it right

Hard to see with so many around

You know I don’t like being stuck in a crowd





And the streets don’t change but maybe the names

You know I ain’t got time for the games

‘Cause I need you

Yeah, I need you

Said, woman, take it slow, it will work itself out fine

All we need is just a little patience

Said, sugar, make it slow, we will come together fine

All we need is just a little patience





La traduzione di Patience

Mi è scappata una lacrima perché mi manchi

Anche se riesco ancora a sorridere

Ragazza, ti penso ogni giorno

Era un periodo in cui non ero sicuro

Mi hai messo un po’ di tranquillità

Non c’è dubbio che adesso tu sia nel mio cuore

Dissi: non avere fretta, donna, si sistemerà tutto

Ci serve solo un po’ di pazienza

Dissi: zuccherino, prendila con calma, saremo ben uniti

Ci serve solo un po’ di pazienza

Mi siedo qui sulle scale

Vorrei star solo

Se non posso averti subito, aspetterò, tesoro





A volte sono così teso

Non posso accelerare i tempi

Ma sai, amore, c’è un’altra cosa da considerare

Dissi: donna, non avere fretta e le cose andranno bene

Se io e te avremo un po’ di pazienza

Dissi: zuccherino, prenditi tempo, perché le luci splendono

Io e te abbiamo quello che serve per farcela

Ho camminato per strada di notte

Sto solo cercando di fare la cosa giusta

Difficile capire in mezzo a molta gente

Sai che non mi piace rimanere intrappolato tra la folla

E le strade non cambiano mai se non forse i nomi

Sai che non ho tempo per i giochi

Perché ho bisogno di te

Sì, ho bisogno di te

Detto, donna, prenditi lentamente, si risolverà bene

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è solo un po ‘di pazienza

Detto zucchero, rallentalo, andremo bene insieme

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è solo un po ‘di pazienza

