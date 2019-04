Cristiano Malgioglio feat. Barbara D’Urso – Dolceamaro (remix): audio e testo

Dal 19 aprile 2019 è disponibile ovunque il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio, Dolceamaro, remix del singolo di Barbara D’Urso rilasciato nel lontano 1980 per l’etichetta discografica Targa.

La canzone, che nonostante non sia poi brutta, si rivelò un flop, fu utilizzata come sigla di coda del programma Domenica In. Ora è stata rispolverata per un remix in versione hot e moderna.

Secondo l’attrice e conduttrice napoletana, questa sarà la hit dell’estate 2019, mentre il paroliere, cantautore e personaggio televisivo siciliano, reduce dai successi di “Mi sono innamorato di tuo marito” e “Danzando Danzando” ha commentato così questa incisione “La nostra canzone dell’estate. Grazie RTL 102.5 e Barbara d’Urso per aver accettato di cantare con me questa sua hit di ieri. I love this song“.

Dolceamaro testo – Cristiano Malgioglio feat. Barbara D’Urso

Dolceamaro

Dolceamaro

(Dolceamaro)

Dolceamaro

il tuo sorriso

dolceamaro

io parlo e rido

dolceamaro

il tuo profumo

dolceamaro.





Come stai

cosa fai

sei lo stesso sai

come mai

qui da me

entra dai

se ti va

non parlare

lascia stare.

Non finire

adesso proprio non finire

rimani ancora un po’ a sognare

ti prego ancora no amore

sorridi ancora

dolceamaro

il tuo sorriso

dolceamaro

io parlo e rido

dolceamaro

il tuo profumo

dolceamaro

sulla mia pelle

dolceamaro

mi fai soffrire

dolceamaro

mi fa impazzire

dolceamaro

lo sai che t’amo

dolceamaro.

Scorderai

venderai

tutto quello che ora sei

se mi vuoi

cercherai

crederai

capirai

solo me vorrai.

Non finire

adesso proprio non finire

rimani ancora un po’ a sognare

ti prego ancora no amore

sorridi ancora

dolceamaro

il tuo sorriso

dolceamaro

io parlo e rido

dolceamaro

il tuo profumo

dolceamaro

sorridi ancora.





(Dolceamaro)

Io che sto pensando

e me ne sto innamorando

so che l’altro sta piangendo

sono notti che mi cerca

ma il mio cuore è di cemento

e per lui ho messo l’anima in convento

vorrei quel bacio che fosse a faro spento

dolceamaro un po’ tremendo

questo amore è come aver passione

che mi crea confusione

tu, io, l’altro, lei, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui

Dolceamaro

sorridi ancora

dolceamaro

il tuo sorriso

dolceamaro

io parlo e rido

dolceamaro

il tuo profumo

dolceamaro

sulla mia pelle

dolceamaro

mi fai soffrire

dolceamaro

mi fa impazzire

dolceamaro

lo sai che t’amo

dolceamaro.

