BV3: Leggi il testo di BABY by tha Supreme ft. Rosa Chemical

BABY, una delle tracce più contagiose di Bloody Vinyl 3, vede duettare Rosa Chemical e tha Supreme, autore e anche co-produttore del brano insieme a Slait e Young Miles. Il testo e sotto l’audio.

BV3 era sicuramente una delle uscite discografiche più attese di questo 2020, se non altro perché ha visto la collaborazione di numerosissime star della scena e uno di questi è tha Supreme, uno dei punti di forza del progetto, assoluto protagonista, in quanto sia produttore che rapper in diverse tracks, come quella in oggetto, il cui flow del ritornello è tratto da un suo freestyle che aveva condiviso su Instagram lo scorso marzo, nel periodo della quarantena per i motivi che tutti sappiamo (ascoltalo su Youtube con testo completamente differente).

Ma il mixtape propone feturing con artisti del calibro di Dani Faiv, Salmo, Taxi B, Massimo Pericolo, Lazza, Madame, Hell Raton, Shiva, Madman, Gué Pequeno, Jake La Furia, Fabri Fibra, Nitro, Coez, Masa Sattei e altri ancora. A cinque giorni dalla release, l’album continua a collezionare migliaia e migliaia di ascolti, divenendo un fenomeno virale, com’era prevedibile del resto. Ricordo che Altalene, con voci di Mara Sattei & Coez, è il primo singolo estratto ed è on air dal giorno del rilascio di Bloody Vinyl 3.

Testo BABY di tha Supreme e Rosa Chemical da BV3

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Rit. tha S.]

La chiamerò, la chiamerò, la chiamerò “baby”

“Baby”, no “my love”

Lady molotov

La trovo “on” sul suo nuovo iPhone

Baggy, leggings girl

Fake i due kiss

Solo al loro homo pom-pom, skrrt





[1a Strofa: t. Supreme]

One check, two check, canna Maria

Come balli il “tunz”, eh, ma non così bene

Parli a tutte come parlavi alle ex

Che tristezza, dai, ma cosa ca**o è? (Che cosa ca**o è?)

Che cosa vuoi da me? (Che cosa vuoi da me?)

Non vendo mica weeda, che cosa vuoi se ho pressa

Sulla mia vita, vita? Ti importa più che a me

Ti importa più di te che di chi ti ha fatto nasce’, yeah

Chi ha fatto ‘na scelta di mer*a

Che poi di mer*a poteva fa’ il testo

Oppure invece che serve a fare la madre

Sai, questa scena mi sembra tutta un po’ uguale, yeah (Tutta uguale)

Tutto un parlare, “Guarda me”

“Ho lo swag” te lo dici solo te

Bro’, no cap, so già che coi tuoi amici Barbie e Ken

Farai te i pezzi rap, tipo fa’ il sushi gang

Yeah, bleah, frate’, sei bleah

Sono qui fuori con i frè, gang, ga-ga-ga-gang

Mi chiamavano sempre “peste” e sai un po’ il perché

Già dall’asilo con i LED nella mente, damn

[Pre-Rit.: tha S.]

Yeah, bleah, frate’, sei bleah

Sono qui fuori con i gang, gang, ga-ga-ga-gang

Mi chiamavano sempre “peste” e sai un po’ il perché

Già dall’asilo con i LED—

[Rit.: t. Supreme]

La chiamerò “baby”

“Baby”, no “my love”

Lady molotov

La trovo “on” sul suo nuovo iPhone

Baggy, leggings girl

Fake i due kiss

Solo al loro homo pom-pom





[2a Strofa: R. Chemical]

No-No-Non mi vedi? Sono io

Sono quello che fa gli harem (Ah-ah, tah)

Rosa Chemical è lit as fuck (Fuck)

Questa thot ha il num’, fuck Telegram (Pow-pow)

Vorrei parlare, tanto non mi capirebbero (No)

Vedi me? Vedi Cerbero (Yeah), troppa luce addosso, riflettono (Yeah)

Leggi le mie rime e rifletti (Tah)

Va bene questa Foppapedretti e la coca col mestolo (Tu-tu-tu-tu)

Tre bitch sul dick come bolle

Ba-ballo sulle pills come Bolle

È da un po’ che sono clean dalle droghe, spendo bling per le borse

E mi tengo la tosse

Baby, nel mio drink zero gocce

Se mi vedi in hoodie, vedi gocce, uh

I miei nudi non è strip, zero cosce

Ca**o mandi le foto che sto a casa col brother? (Col bro)

Sono meglio di Eminem (Sono italiano)

Rolling mi ha detto: “Va bene” (Va benissimo)

tha Supreme e Rosa come gli M&M’s, soldi in Gucci, Prada e Fendi

Spendo come fossi il figlio del presidente (Tu-tu-tu)

[Pre-Rit.: tha Supreme]

Yeah, bleah, frate’, sei bleah

Sono qui fuori con i gang, gang, ga-ga-ga-gang

Mi chiamavano sempre “peste” e sai un po’ il perché

Già dall’asilo con i LED—

[Rit: tha S. & (Rosa Chemical)]

La chiamerò “baby” (Baby)

“Baby”, no “my love” (Ehi)

Lady molotov

La trovo “on” sul suo nuovo iPhone

Baggy, leggings girl

Fake i due kiss

Solo al loro homo pom-pom (Ehi)