Biondo – Japan1ce: ascolta il nuovo singolo (testo)

Disponibile da venerdì 5 luglio 2019, Japan1ce è un singolo di Simone Baldasseroni, in arte Biondo: leggi il testo e ascolta la nuova canzone scritta e composta dal rapper.

Dopo aver collaborato con Gallagher in “Vlone” e in “Avec moi” con Emma Muscat, il rapper rilascia un singolo estivo tutto suo prodotto da Jeremy Buxton, nel quale parla di un amore tanto agognato ma non ricambiato, mescolandolo al sapore di un japanese Ice tea.

Biondo Japan1ce Testo

Lei mi manda news da dentro il club

dice: “ti raggiungo sto già in smart”

io che non so, mai ti capirò

il tuo amore cambia, sì, come il metro

lei mi manda news da dentro il club

Ya, ya, ya, ya.

Lei mi manda news da dentro il club

mi sorride e beve un Japan1ce

dice: “ti raggiungo sto già in smart”

tanto come sempre non verrai

io che non so, mai ti capirò

il tuo amore cambia, sì, come il metro

lei mi manda news da dentro il club

Ya, ya, ya, ya.

Muoviti muoviti segui il flow

muoviti muoviti seguimi

sarei dovuto scappare via

quando ero in grado di correre

tutti sti gossip che parlano

vogliono solo vedermi down

io che volevo soltanto te

mi hai messo il cuore in recovery.

Tu mi hai usato come si usa un videogame

so che giochi perché sai che vincerai

quante volte avrei voluto dirti no

quante volte avrei dovuto dirti no

ma tanto sai che non lo faccio mai

che sono troppo matto e tu sei borderline

fumo il cillo, sono un serial ciller, non dei serial killer come Bonny e Clyde

e ti penso quando sono in tour

ci incontriamo sempre dentro al gate

vedo a scatti, faccio sogni astratti

leggo i tuoi messaggi prima dei miei like.





Lei mi manda news da dentro il club

mi sorride e beve un Japan1ce

dice: “ti raggiungo sto già in smart”

tanto come sempre non verrai

io che non so, mai ti capirò

il tuo amore cambia, sì, come il metro

lei mi manda news da dentro il club

Ya, ya, ya, ya.

Muoviti, muoviti segui il flow

muoviti, muoviti seguimi

sarei dovuto scappare via

quando ero in grado di correre

ora che sono davanti a te

tutto risulta difficile

sto col cappuccio in economy

mi hai messo il cuore in recovery.

Tu mi hai usato come si usa un videogame

so che giochi perché sai che vincerai

quante volte avrei voluto dirti no

quante volte avrei dovuto dirti no

ma dirti no equivale a stare male

quindi tanto vale dire ancora si

tutto vero, so che è deleterio

tanto come sempre scapperai in taxi

tutto torna come un dejavu

dentro un uber con i vetri blu

vedo a scatti, faccio sogni astratti

leggo i tuoi messaggi quando sono in tour.

Lei mi manda news da dentro il club

mi sorride e beve un Japan1ce

dice: “ti raggiungo sto già in smart”

tanto come sempre non verrai

io che non so, mai ti capirò

il tuo amore cambia, sì, come il metro

lei mi manda news da dentro il club

Ya, ya, ya, ya.





Sorry, ti vedo distante

non sento più il cuore che batte

vorrei stare calmo.

Lei mi manda news da dentro il club

mi sorride e beve un Japan1ce

dice: “ti raggiungo sto già in smart”

tanto come sempre non verrai

io che non so, mai ti capirò

il tuo amore cambia, sì, come il metro

lei mi manda news da dentro il club

Ya, ya, ya, ya.





