Anuel AA – Por Ley: testo, traduzione e video del nuovo singolo

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Por Ley, singolo di Anuel AA uscito il 24 maggio 2019. Ascolta l’audio del brano, scritto con la collaborazione di Huztle, Chris Jeday & Gaby Music.

In questo esplicito pezzo, il cantante Emmanuel Gazmey Santiago, in arte Anuel AA, dice di essere un fuorilegge, un cattivo ragazzo pronto anche ad uccidere, che prima spacciava droga e ora fa tanti soldi vendendo la sua musica. Qui l’inquietante video ufficiale, nel quale lo vediamo uscire da una cella frigorifera dell’obitorio…

Por Ley testo Anuel AA

Brr

¿Ah?

Real hasta la muerte, ¿oí’te, cabrón?

Brr (¡Yah!)

Eso e’ por ley (Ley)

Fumando sour con tu baby, eso e’ por ley, ley (Brr)

Haciendo ticke’ con cojone’, eso e’ por ley (Uah)

Manín, nunca andamo’ en ley (Uy)

No estamo’ en ley, ley (Ley, ley)

Eso e’ por ley (Uah-uah)

Siempre con las corta’ y lo’ palo’, eso e’ por ley, ley (Ley, ley)

Haciendo ticke’ con cojone’, eso e’ por ley (Eso e’ por ley)

Manín, nunca andamo’ en ley

No estamo’ en ley, ley

Eso e’ por ley

A tu mujer le hago la’ cincuenta sombra’ ‘e Grey, Grey (Uy, jaja)

Haciendo ticke’ como Yankee, eso e’ por ley (Eso e’ por ley)

Los tambore’ en lo’ M16 (Dieciséi’)

Eso e’ por ley, ley (Por ley)

200 mil el Rolls Royce (Ah)

Se me llenaron las Concord de sangre cuando el draco se te prendió (Brr)

Tanto dinero en el banco que dicen que Anuel su alma la vendió

Ese cabrón me lo dijo, que iba a matarme, pero se murió (Se murió)

Y los de homicidio’ llegaron y nadie choteó (Nadie choteó)

Cazando con lo’ palo’ y la’ bala’ tienen tu nombre (Tu nombre, eh-eh)

De rodilla’ ante Dios y to’ estos rifle’ pa’ lo’ hombre’ (¡Brr!)

Yo me compré un 47 (Ah)

Tú tá’ enfermo de envidia y te vo’a prender mi fulete (¡Brr!)

Eso e’ por ley (Ley)

Fumando sour con tu baby, eso e’ por ley, ley (Brr)

Haciendo ticke’ con cojone’, eso e’ por ley (Uah)

Manín, nunca andamo’ en ley (Uy)

No estamo’ en ley, ley (Ley, ley)

Eso e’ por ley (Uah-uah)

Siempre con las corta’ y lo’ palo’, eso e’ por ley, ley (Ley, ley)

Haciendo ticke’ con cojone’, eso e’ por ley (Eso e’ por ley)

Manín, nunca andamo’ en ley

No estamo’ en ley, ley (Brr)

Eso e’ por ley

La 1, la Lamborghini (-ghini)

Al “R” le puse el mini (El mini)

200 mil en el Richard Mille y los diamante’ son VV’s (Eh-eh)

Cazando en la Hummer (Hummer)

La glopleta con lo’ cu-cubano’ en neone’

Y yo ante’ vendía tecata’, pero ahora por disco’ son 15 millone’, eh (Uy)

Buscándote con las máscara’ ‘e payaso y te va’ a morir (Te va’ a morir)

Cabrón, te pusiste pa’ mí, en el casco te puse 500 mil (¡Brr!)

La venta es pa’ lo’ usuario’ y La K tiene 15 rifle’

Y yo vo’ a morir millonario (¡Brr!)

Eso e’ por ley (Ley)

Fumando sour con tu baby, eso e’ por ley, ley (Brr)

Haciendo ticke’ con cojone’, eso e’ por ley (Uah)

Manín, nunca andamo’ en ley (Uy)

No estamo’ en ley, ley (Ley, ley)

Eso e’ por ley (Uah-uah)

Siempre con las corta’ y lo’ palo’, eso e’ por ley, ley (Ley, ley)

Haciendo ticke’ con cojone’, eso e’ por ley (Eso e’ por ley)

Manín, nunca andamo’ en ley

No estamo’ en ley, ley

Eso e’ por ley





Brr

Lo’ intocable’, lambebicho

Jaja, ¿ah?

Chris Jeday

Gaby Music

Dímelo Nino

(¡Eah!)





Anuel AA Por Ley traduzione

Brr

Eh?

Reale, reale fino alla morte, hai sentito, bastardo?

Brr (Yah!)

Questo è per la legge (legge)

Fumando erba con la tua piccola, questo è per la legge, legge (Brr)

Facendo bigliettoni con le palle, questo è per la legge (Uah)

Amico, non rispettiamo la legge (Uy)

Non siamo nella legge, legge (legge, legge)

Questo è per la legge (Uah-uah)

Sempre con coltelli e bastoni, questo è per la legge, legge (legge, legge)

Facendo bigliettoni con le palle, questo è per la legge, (questo è per la legge)

Amico, non rispettiamo la legge

Non siamo nella legge, legge

Questo è per la legge

A tua moglie le faccio le 50 sfumature di grigio, grigio (Oops, haha)

Facendo bigliettoni come Yankee, questo è per la legge (questo è per la legge)

Il tam tam con i fucili M16 (sedici)

Questo è per la legge, legge (per la legge)

Rolls Royce da 200.000 dollari (Ah)

Ho riempito la Concord con il sangue quando il drago Draco ti ha sputato fuoco (Brr)

Così tanti soldi in banca che dicono che Anuel ha venduto la sua anima

Quel bastardo mi ha detto che mi avrebbe ucciso, ma è morto lui (è morto)

E sono arrivati i ragazzi della Omicidi e non prende più in giro nessuno (non prende più in giro nessuno)

La caccia con i bastoni e i proiettili ha il tuo nome (il tuo nome, eh-eh)

Inginocchiati davanti a Dio e a tutti questi fucili per voi (Brr!)

Ho comprato un fucile d’assalto AK-47 (Ah)

Sei malato di invidia e io innescherò la mia arma carica (Brr!)





Questo è per la legge (legge)

Fumando erba con la tua piccola, questo è per la legge, legge (Brr)

Facendo bigliettoni con le palle, questo è per la legge (Uah)

Amico, non rispettiamo la legge (Uy)

Non siamo nella legge, legge (legge, legge)

Questo è per la legge (Uah-uah)

Sempre con coltelli e bastoni, questo è per la legge, legge (legge, legge)

Facendo bigliettoni con le palle, questo è per la legge, (questo è per la legge)

Amico, non rispettiamo la legge

Non siamo nella legge, legge (Brr)

Questo è per la legge

La numero 1, la Lamborghini (-ghini)

Alla “R” ho messo il mini (The mini)

Richard Mille da 200.000 dollari e i diamanti sono VVS [significa (Very Very Small Inclusions)] (Eh-eh)

A caccia nella Hummer (Hummer)

Colpetti con i cubani nel neon

E prima vendevo eroina, ma ora per disco faccio 15 milloni, eh (Uy)

Ti cerco con la maschera e pagliaccio e morirai (Stai per morire)

Bastardo, ti sei messo contro di me, nel casco ti ho messo 500mila (Brr!)

La vendita è per i consumatori e La K ha 15 fucili

E morirò milionario (Brr!)

Questo è per la legge (legge)

Fumando erba con la tua piccola, questo è per la legge, legge (Brr)

Facendo bigliettoni con le palle, questo è per la legge (Uah)

Amico, non rispettiamo la legge (Uy)

Non siamo nella legge, legge (legge, legge)

Questo è per la legge (Uah-uah)

Sempre con coltelli e bastoni, questo è per la legge, legge (legge, legge)

Facendo bigliettoni con le palle, questo è per la legge, (questo è per la legge)

Amico, non rispettiamo la legge

Non siamo nella legge, legge

Questo è per la legge

Brr

L’intoccabile, lambebicho

Haha, eh?

Chris Jeday

Gaby Music

Dimmelo, Nino

(Eah!)

