Anto Paga – La Parte Più Bella Di Me: audio, video e testo del nuovo romantico singolo tratto dall’album omonimo (tracklist)

Dal 10 luglio 2020 è disponibile in digitale La Parte Più Bella Di Me, il nuovo album di Anto Paga (la tracklist), e la title track è il secondo singolo estratto, dopo il precedente Quante Volte, uscito il precedente 17 aprile.

Leggi il testo, guarda il video e ascolta la nuova gradevole e romantica canzone di Antonio Pagano, meglio conosciuto come Anto Paga, scritta insieme a Romeo Gottardi. Indubbiamente questo abile artista classe 1995 farà parlare di se in futuro.

Oltre al rapper, nel filmato ancora una volta diretto da Paolo Bianconi, vediamo un ragazzo e una ragazza passare momenti felici e intimi.

Anto Paga – La Parte Più Bella Di Me testo

Guardami negli occhi, resta accanto a me

Mi strapperei il sorriso per regalarlo a te (per regalarlo a te)

Amami per sempre, un po’ come nelle favole

Ti donerei il mio cuore anche se avvolte è fragile

Vorrei rubarti gli occhi incastrarli nel cielo (cielo)

Per farli ammirare la notte dal mondo intero

Sai, senza te mi sento perso (perso)

Dai, baciamoci sotto un tramonto

Che Tu sei il fuoco e io sono l’inverno

E insieme siamo la fine del mondo

E vorrei svegliarmi con il tuo profumo

Ogni canzone mi parla di te

Quando mi guardi dimentico tutto

Tu sei la parte più bella di me

Vorrei svegliarmi con il tuo profumo

Ogni canzone mi parla di te

Quando mi guardi dimentico tutto

Tu sei la parte più bella di me





Toglimi i vestiti che stanotte sarai mia

Se tu fossi una canzone ne amerei la melodia

Vorrei rubarti il cuore per portarlo via

Se la vita è un casino, tu sei la mia follia.

Amo quando mi baci, e poi mi mordi il collo

quando mi fissi poi si spegne il mondo

Bruciamo ogni secondo, graffiami la schiena

Fan*ulo queste stelle, tu sei la mia luna piena

Se mi guardi non immagini

Insieme siamo magici

Chiudi gli occhi e baciami

Fra le meraviglie tu sei la mia Dubai

E vorrei svegliarmi con il tuo profumo

Ogni canzone mi parla di te

Quando mi guardi dimentico tutto

Tu sei la parte più bella di me

Vorrei svegliarmi con il tuo profumo

Ogni canzone mi parla di te

Quando mi guardi dimentico tutto

Tu sei la parte più bella di me





Uoh-oh-oh

Uoh-oh-oh

Yeah

sei la parte più bella di me





Video de La Parte Più Bella Di Me

La tracklist dell’album-EP La Parte Più Bella Di Me

La Parte Più Bella Di Me 2:09 Fotografia 3:17 Stella Cadente 2:27 Piangi e Ridi 2:40 Quante Volte 2:39 Re 2:29 Chopin 3:41