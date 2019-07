Andrea Piraz – Bombo feat. Sensei: audio e testo

Il dj, produttore, arrangiatore e cantautore cagliaritano Andrea Piraz, vi presenta il nuovo simpatico singolo Bombo, con la collaborazione di Sensei. Il nuovo travolgente brano, è disponibile ovunque da venerdì 19 luglio 2019 via Solid Music. Leggi il testo e ascolta questo pezzo.

Scritta e composta da Piraz e Alessandro Piludu, in arte Sensei (che significa “colui che è avanti nella vita”), questa canzone è a parer mio abbastanza interessante.

Una curiosità: Alessandro ha in passato preso parte al programma televisivo “Tu Si Que Vales” come rapper più veloce d’Italia, arrivando in semifinale.

Andrea Piraz – Bombo testo

Download su: iTunes

Bombombombombombombom bobobombombombombobobom

Bombombombombombombom bobobombombombombobobom

Bombombombombombombom bobobombombombombobobom

Bombombombombombombom bobobombombombombobobom

Le piace ballare finché non sente le gambe

con me lo vuole fare perché sa che son piccante

ci vuole provare perché sono stuzzicante

dopo la sollevo con la forza di un gigante

io sono una bomba che non puoi disinnescare

c’ho mille segreti che ti voglio rivelare

oggi ti diverti senza il tempo di pensare

porto tutti i componenti, devi solo miscelare

giralo, giralo, giralo quel movimento

tu prepara il piatto che ti porto il condimento

se parli negativo già lo sai che non ti sento

non ero milionario però adesso lo divento

sono nella copertina di quella rivista

hei, scrivono il mio nome nella lista

hei, che bello fare la vita d’artista

hei, sta arrivando il capo della pista.





Bombombombombombombom bobobombombombombobobom bombo

Bombombombombombombom bobobombombombombobobom bombo

Bombombombombombombom bobobombombombombobobom bombo

Bombombombombombombom bobobombombombombobobom bombo

Tutto mi viene bene me lo sento nelle vene

tipo in giornate piene non devo inventarmi scene

scrivo canzoni vere mica solo cantilene

penso a fare il mio mestiere, non c’è niente che mi tiene

la posso conquistare senza comprare una rosa

così naturale che manco mi metto in posa

me gusta que se ponga loca mira como goza

la faccio twerkare e diventa pericolosa

Bombombombombom se mi vedono,

sono più forte dal vivo, quasi non ci credono

te lo posso insegnare se diventi il mio discepolo

che avrei superato ogni limite me lo dicevano

guarda come stiamo volando sopra lo spazio

attiro la ricchezza tutto il giorno la ringrazio

mangio polvere di stelle finché sono sazio

faccio miracoli ma non sono S. Ignazio.

Bombombombombombombom bobobombombombombobobom bombo

Bombombombombombombom bobobombombombombobobom bombo

Bombombombombombombom bobobombombombombobobom bombo

Bombombombombombombom bobobombombombombobobom bombo, bombo, bombo, bombo, bombo





Hablamos así, sabes que vamos aqui

? como aladino quiero una puta yo quiero una queen

bombo

Bombombombombombombom (yo quiero una) bobobombombombombobobom bombo

Bombombombombombombom (yo quiero una puta io quiero una) bobobombombombombobobom

Bombombombombombombom (yo quiero una) bobobombombombombobobom bombo

Bombombombombombombom (yo quiero una puta io quiero una) bobobombombombombobobom

bombo





Ascolta su: