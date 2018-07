Alice In Chains – The One You Know: video ufficiale, testo e traduzione del singolo

Il 24 agosto vedrà la luce il nuovo nonché sesto album in studio degli Alice In Chains che si intitola “Rainier Fog” e “The One You Know”, la traccia d’apertura, è il primo singolo estratto dall’atteso progetto, che arriva a quasi 5 anni dall’ultima fatica discografica The Devil Put Dinosaurs Here.

L’hard rock band statunitense capitanata da Jerry Cantrell, una delle più importanti, soprattutto negli anni ’90, con oltre trenta milioni di dischi venduti il tutto il globo e numerose nominations ai Grammy, dopo cinque anni di silenzio è finalmente tornata con questa canzone scritta da Cantrell, che insieme a “So Far Under“, ha al momento anticipato il rilascio dell’album prodotto da Nick Raskulinecz.

In rotazione radiofonica nazionale dallo scorso 5 maggio, il brano è accompagnato dal video ufficiale diretto da Adam Mason, che è possibile vedere nel canale Youtube del gruppo cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

The One You Know testo e traduzione – Alice In Chains (Download)

[Verse 1]

I’m a little alike

You before things had changed

In a compass, I ride

All this feels rearranged

[Strofa 1]

Sono un po’ simile

A te prima che le cose fossero cambiate

In una bussola, cavalco

Tutto quello che sembra riordinato

[Chorus 1]

Tell me, does it matter

If I’m still here, or I’m gone?

Shifting to the after

An impostor, I’m not the one you know

[Ritornello 1]

Dimmi, che importanza ha

Se sarò ancora qui o me ne andrò?

Passando al dopo

Un impostore, non sono quello che conosci

[Verse 2]

I look the same outside

Nearly me even though

I carry something I hide

Underneath the one you know

[Strofa 2]

Sembro uguale dall’esterno

Sembro quasi me anche se

Trasporto qualcosa che nascondo

Sotto quello (cioè “la persona”) che conosci





[Chorus 2]

Tell me, does it matter

If I’m still here, or I’m gone?

Shifting to the after

An impostor, so disowned

Are you surprised black water flows

From wells run dry?

I’m not the one you know

[Ritornello 2]

Dimmi, che importanza ha

Se sarò ancora qui o me ne andrò?

Passando al dopo

Un impostore, così ripudiato

Sei sorpresa dell’acqua nera che scorre

Dai pozzi prosciugati?

Non sono quello che conosci





[Interlude]

[Bridge]

Lay me out with our guilt

Watch the explosions fall, rain

Cannot live within this tilt

Carryin’ over

I’m not the one you know

[Ponte]

Mettimi al tappeto con la nostra colpa

Guarda le esplosioni cadere, a pioggia

Non posso vivere in questa inclinazione

Che porta giù

Non sono quello che conosci

[Chorus 2]

Tell me, does it matter

If I’m still here, or I’m gone?

Shifting to the after

An impostor, so disowned

Are you surprised black water flows

From wells run dry?

I’m not the one you know

I’m not the one you know

[Ritornello 2]

Dimmi, che importanza ha

Se sarò ancora qui o me ne andrò?

Passando al dopo

Un impostore, così ripudiato

Sei sorpresa dell’acqua nera che scorre

Dai pozzi prosciugati?

Io non sono quello che conosci

Non sono quello che conosci