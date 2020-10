Leggi il testo di Alghe by Nerissima Serpe e Villabanks

In Alghe (il testo), Nerissima Serpe e Villabanks danno vita a un coinvolgente duetto divenuto virale. Si tratta della sesta traccia racchiusa in Denti Da Latte, debut album dell’emergente rapper, pubblicato l’11 luglio 2020.

Nell’interessante disco composto da tredici brani, Vieri Igor Traxler, meglio conosciuto come Villabanks, ha dato il suo contributo anche in Barakkino Remix. Ma Igor non è l’unico ospite dell’album; gli altri featuring sono con gli emergenti Digital Astro e Papa V.

La traccia è stata scritta dai due interpreti e prodotta da Fri2ryk & Linch. Quest’ultimo ha co-prodotto gran parte delle tracks presenti in El Puto Mundo, terzo disco di Villabanks uscito il 30 settembre 2020.

Testo Alghe Villabanks & Nerissima Serpe

[1a Strofa: VillaB.]

Ogni volta che ti vedo finisco sott’acqua

Lingerie sottile cade sui suoi tacchi

Avevo tanto da darti, niente da dirti

Faccio cocaina pura da ficcarti nelle orecchie

Droga dentro al cu*o del mio mulo, va dritta da Serpi

In studio whippo roba mai sentita, cosi’ dal niente

Passo ore nella fi*a mentre fumo piante

[Ritornello 1: VillaB.]

Alghe-e (e)

Stanno crescendo da me

Hai annaffiato il parquet in tutte le stanze-e (eh)

E quel tuo cu*o sucio

Non riesco più a starne senza-a

Sostanze

Ahi mami, que buena

[2a Strofa: Nerissima S.]

Neriss

Oh dai, no, spostati

Impacco d’alghe, joint che brillo dieci infami

La fragranza nella tasca poffo puro

Non mi manchi (Non mi manchi)

La mia slim sta brillando coi carati, calma zero

Fumo slata la papaya, tuo papà non c’è da un po’

Le mie alghe mi hanno avvolto, serpeggiando tra la sese, troppa sete a luci spente

Quattro kiss, due per guancia, ah

Tu bevi aloe, l’amica tua migliore se lo spalma sulle gambe e braccia

Troppa erba in una stanza, la tua voce non mi stanca

Mentre tutto quanto scorre i miei serpenti fanno slah

Faccio slalom dentro te

Quattro santi nell’hotel

Onde nere la salsedine io sto fumando

[Ritornello 2: N. Serpe]

Alghe-e (Alghe-e)

Stanno crescendo da me

La barriera corallina in tutte le stanze-e

Il tuo cu*o su di me rimbalza

Il fumo, fiori bianchi rampicanti sul tuo corpo

Tatuaggi orientali, occhi panjabi non adatti

I tuoi occhi son smeraldi

Fumo alghe-e (alghe-e)

Fumo alghe-e





[3a Strofa: VillaB.]

Sai lo vedo che mi scopi con gli occhi quando mi guardi

Trenta pu**anelle vogliono farmi da Barbie

Voglio Ariel tra i coralli, ah

Non lo sai quanto mi manchi, ah

Quanta gente vorrebbe mettersi al posto mio

Quanto mi son fatto il cu*o, te lo sei chiesto mai?

Voglio Ariel tra i coralli (coralli)

Non lo sai quanto mi manchi (mi manchi)

[Ritornello 3: Nerissima Serpe, VillaBanks]

Io sto fumando

Alghe-e

Stanno crescendo da me

La barriera corallina in tutte le stanze-e

E quel tuo cu*o sucio

Non riesco più a starne senza-a (a)

Sostanze

Ahi mami, que buena-a

Coño

Nerissima