Aiden – È andata così: audio e testo della nuova canzone

È andata così è un singolo del rapper svizzero Loris Lorenzetti, aka Aiden, pubblicato il 18 dicembre 2020 in maniera indipendente. Il testo della canzone, scritta dall’interprete.

Come ormai ha abituato i sempre più numerosi seguaci, anche in questo nuovo e gradevole brano, il rapper canta una storia d’amore con una persona che sta facendo soffrire non poco il protagonista.



Aiden – E’ andata così testo

Siamo stati tipo tutto ma ora siamo niente

ho corso dietro a quest’amore come un deficiente

credo ancora che alla fine ne valga la pena

perché sei stata l’emozione più bella di sempre

ho riempito mille pagine

ho pianto mille lacrime

ho capito che l’amore alla fine uccide

ma da fuori sembra facile

dentro hai un cuore fragile

siamo come un film però senza una fine

Baby, tu sei tutto quello che volevo e lo sai

certi tuoi sorrisi non li dimenticherò mai

mi rimani dentro la testa , soffio d’aria fresca

e siamo foglie che cadono a terra

ormai c’ho l’ansia pure quando devo uscire di casa

perché so che il destino ci fa incontrare per strada

tu sei la cosa più bella che mi sia capitata

qua la musica più bella resta la tua risata





Ma è da un po’ che, giuro, mi sento perso

e sento tipo che sei l’unica dentro il mio universo

non volevi mai lasciarmi ma ora lo stai facendo

e non volevo mai lasciarti e adesso ti sto perdendo

E quando ti mancherò cercami nel buio della notte

ma non riesci a capire quanti mostri ho preso a botte?

Non volevo finisse però è andata così

ho perso una parte di me dentro un altro drink

e quando ti mancherò cercami nel buio della notte

ma non riesci a capire quanti mostri ho preso a botte?

Non volevo finisse però è andata così

ho perso una parte di me dentro un altro drink

Come stai?

Non so come fai

a tenerti tutto dentro non pensare mai

sono in mood faccina triste perché penso a lei

quando certi sui sorrisi erano pure i miei

ma alla fine ormai

come sto non lo so, bene o boh

forse no, non ci capisco più niente

ma alla fine lo so già che qua bene o ma

lo si sa come andrà, sai finirà come sempre

Sai, mi fa strano ancora adesso non parlarti più

ma quando passo in certe strade ho ancora i déjà vu

sai che ho lasciato quel tuo cuore sopra il parabrezza

ma piano piano passa il tempo che quello si spezza

sei quel pensiero ormai proibito che mi porto dentro

sento la tua voce fra le folate di vento

vorrei abbracciarti così forte e stringerti al mio petto

perché tu sei casa mia, adesso fuori fa freddo (fa freddo)





Ma è da un po’ che giuro mi sento perso

e sento tipo che sei l’unica dentro il mio universo

non volevi mai lasciami ma ora lo stai facendo

e non volevo mai lasciarti e adesso ti sto perdendo

E quando ti mancherò cercami nel buio della notte

ma non riesci a capire quanti mostri ho preso a botte?

Non volevo finisse però è andata così

ho perso una parte di me dentro un altro drink

e quando ti mancherò cercami nel buio della notte

ma non riesci a capire quanti mostri ho preso a botte?

Non volevo finisse però è andata così

ho perso una parte di me dentro un altro drink

E quando ti mancherò cercami nel buio della notte

ma non riesci a capire quanti mostri ho preso a botte?

Non volevo finisse però è andata così

ho perso una parte di me dentro un altro drink