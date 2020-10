Ascolta e leggi il testo della meravigliosa 50milabaci di Axos e Kina

Venerdì 30 ottobre 2020 esce Anima Mundi, secondo album del rapper Axos, e appena tre giorni prima della release, l’artista rilascia a sorpresa 50milabaci, secondo singolo estratto dopo Emily, pubblicato lo scorso 23 aprile.

Leggi il testo e ascolta questa nuova bella canzone dell’artista milanese classe 1990, Andrea Molteni, alias Axos, scritto a quattro mani con Kina, producer napoletano di fama internazionale, che naturalmente l’ha anche prodotta. Axos è stato il primo rapper italiano a collaborare con Kina ed a parer mio il loro lavoro ha dato i suoi bei frutti, in quanto i due artisti hanno dato vita a un brano molto profondo e interessante, caratterizzato da un incisivo ritornello e testi che dimostrano la grande maturità raggiunta dal rapper nella scrittura delle sue canzoni.

Andrea ha all’attivo ben 3 EP, nello specifico Carne Viva (2014), Anima Mea (2017) e Corpus: l’Amore sopra (2018), ma anche un album pubblicato nel 2016 e intitolato Mitridate. Venerdì esce il suo secondo lavoro (Polydor/Universal Music) al cui interno saranno racchiuse un totale di 14 tracce e featuring con artisti come Rosa Chemical e Ghemon. Oltre a Kina, vi è lo zampino di altri importanti produttori come Zef e Dade.

50 mila baci Testo Axos

Mhm

(Baciami come se fossimo) Mhm (nati già uniti, baby, e non ci fossero) oh-oh

(Rimedi per staccarci più)





[Pre-Rit.]

Baciami come se fossimo

Nati già uniti, baby d non ci fossero

Rimedi per staccarci più (-rci più, -rci più), uh

Baciami come se fossimo

Tornati da due guerre senza l’anima

E dovessi ritrovarne un po’

[Rit.]

Dammi 50.000 baci, baci, baci

Solo 50MilaBaci, baci, baci, yeah

Voglio 50 mila baci, baci, baci

Solo 50.000 baci, baci, baci, yeah

[1a Strofa]

Bacio Molly come in “Ghost”, ehi (in “Ghost”, ehi)

Sotto la pioggia come in “Match Point” (come in “Match Point”)

In bianco e nero, Hitchcock, ehi (Hitchcock, ehi)

Baci di fuoco come in Hellboy (in Hellboy)

Moriamo Romeo and Juliet

Ne accendo tre come Lumière

Anche al contrario, Mary Jane (Mary Jane), ah

Dipingo i baci del Louvre

Fili di fumo fra le labbra come Lilli

E il vagabondo che son io, sembravo i gipsy

Baci che lasciano le impronte come Tyler

Baci che sembran maratone, come Nipsey

E baciami come un insulto

Riempi d’amore queste sere

Sì, baby, ma dicendo tutto

Col miglior modo di tacere

[Pre-Rit.]

Baciami come se fossimo

Nati già uniti, baby d non ci fossero

Rimedi per staccarci più (-rci più, -rci più)

Baciami come se fossimo

Tornati da due guerre senza l’anima

E dovessi ritrovarne un po’ (un po’, un po’), oh-oh





[Rit.]

Voglio 50.000 baci, baci, baci

Solo 50MilaBaci, baci, baci, yeah

Dammi 50 mila baci, baci, baci

Solo 50.000 baci, baci, baci, yeah

[2a Strofa]

Ricorda, bacia mamma quando la saluti

Ho dato l’altra guancia solo per i baci

Ricorda noi sotto le nubi come sconosciuti

Quelli sulla pancia più belli che in bocca

Che è come darli a due alla volta, sì

Due anime ed un’ombra, sì

Baci di Giuda sporchi, sì, baciati dalla notte

Sopra le mani forti, baci sopra la terra quando crolli

Baci che se li perdi, non risorgi più (-gi più, -gi più)

[Conclusione]

Uh-oh

Uh-oh

Uh-oh-ah (oh-ah, oh-ah)

Uh-oh-ah-ah (ah)

Ah, ah, ah

Ah-ah, ah, ah