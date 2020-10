Su TikTok spopola Chica Mala, Io Gucci, tu Ciu**i, “Io sono una diabla”, canzone “che non esiste davvero” inventata da Claudia Ciccateri: il video e il testo del tormentone

Lei è Claudia Ciccater, tiktoker e cantante che qualche settimana fa ha inciso e condiviso una canzone, con il puro scopo di ironizzare sul fatto che al giorno d’oggi, molti influencer fanno canzoni solo grazie ai folowers. Il testo e il video in cui vediamo molti tiktoker imitare le gesta di Claudia.

Il filmato postato su Youtube lo scorso 6 ottobre, che ha ad oggi ottenuto oltre 700 mila visualizzazioni, inizia con: “questo è un video ironico, la canzone non esiste veramente” ed effettivamente questo pezzo non è presente su alcuna piattaforma di musica, non è insomma mai ufficialmente stato rilasciato.

Claudia non si è tuttavia resa conto della bomba che ha sganciato, perché il suo brano è letteralmente divenuto virale nella piattaforma di brevi video, dove vanta quasi 274 mila followers, contagiando un po’ tutti.

Su Youtube, altri utenti hanno postato video con questo pezzo, ottenendo centinaia di migliaia di views. Il video postato su TikTok da Claudia, vanta 848 mila views. A questo punto, visto l’elevatissimo tasso di contagiosità, non ho molti dubbi sul fatto che un giorno questa canzone verrà pubblicata. Resta da capire: come verrà intitolata? Chica Mala? Io Sono una Diabla? Oppure Io Gucci tu xxxxxx?

Testo canzone "Chica Mala" di Claudia Ciccateri





I’m Prada, your nada

Vengo dalla strada

I’m rich bitch

Fendi, Gucci e Prada

Io soy una diabla

E una Chica mala

Sono il re della Savana, yah, yah, yah

Tu sei uno scemo

Ho fatto un ordine su Shein

Non puoi avere la mia fama

Non puoi avere i miei followers

Ho un cu*o che parla

E tu non hai lo stesso

Anche se dalle chiappe, yah

Mi esce lo sterco

Skrrr, scuteroni brum

Più solare del sole

Più lunatica della luna

Principessa togli la corona e metti l’armatura

Che la vita è dura

Skrrr, chica mala





Io Gucci, tu ciucci

Tu non vali nada

Il mio successo

Il tuo successo

Si, sono una diabla

Forse non hai capito

Sono una diabla

Io ti rovino

Sono ubriaca di shot

Cinque fiasche di vino

Sono stata buttata fra i lupi

Ne sono uscita come capobranco

Se mi spezzi il cuore ora io non piango

Bim bad bum, bada bem

Hai scelto il male

Il bene era banale

Yo soy una chica mala criminale