Nicola Siciliano: ascolta la bella canzone “Resta Cu Me” feat. Ketama126 (testo incompleto)

Ascolta e leggi il testo di Resta Cu Me, singolo del rapper Nicola Siciliano con la collaborazione di Ketama126, rilasciato il 27 ottobre 2020 come primo e unico anticipo di Napoli 51, sequel dell’album d’esordio Napoli 51: Primo Contatto.

A due mesi e mezzo di distanza dal primo disco in carriera, pubblicato il 14 agosto 2020, è in arrivo questo atteso progetto, previsto il 30 ottobre, al cui interno saranno presenti un totale di 26 tracce: le 14 di Primo Contatto e 12 nuove canzoni, più nuovi importanti featuring con colleghi come Rocco Hunt, Clementino, Nitro e Vegas Jones.

E tre giorni prima della release del disco, il giovane artista ha reso disponibile il bel brano in oggetto, prodotto con la collaborazione di Enrico Brun. La canzone è una dedica d’amore, una promessa ad esserci sempre per l’altra persona. Gran parte della traccia è molto romantica e dolce, ma verso il finale, il brano diventa decisamente più dark.

Testo Resta Cu Me – Nicola Siciliano

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

Ca mascr ro surris m n torn a casa mì

pur staser è passat, riman m n aggia partí

si o tiemp e buon ij indoss chelli nov Luis & V, ah, ah





Bell comm si-i-i, ahh

tu nun cagn maij… no

E allor riest cu me

ca quand o ciel e scur c starran e stell a fa luc p te

po che l’hê cuntà ô core si nuij già riman n’c putimm vre

e mi rispunn: “Vabbè”

e m rispunn: “Vabbè”

Ij tratt a lat comm si nun vuless c trassasn a me

ma hê miso mis o punt nda na strof p nun blocc maij e parol

ij nun vuless ca po ropp bloccasn pur a me e a te

te rong o munn e si m’incant, si faij fint rir e chiagn

n’pozz rstà altr nuttat, si te cerc po ogni istant

ij port sol na bandana e chell camm abbandunat

trov là ngopp a nu liett, nda nu jeans ammappiciat

ca si cerc truov e sord, t’offr n’atu cafè o bar

e nu minut e chiù ce cagna, chi nun s’ispir po rimpiange

tutt’ e difett cancellat, pe chi nun è mai restat

truammc mentr cercamm e c ripiglia n’ata capa

in estat n’ata casa, facc a foto a ogni tramonto

pcchi o sacc ‘o staje uardann, comm cal rind o mar

e m sent comme a cas, guard for e veco o sul

ogg sai ca è tutt apposto, o ben mij va ricordat

damm chell ca na vit dur pur na jurnat, ossaje

(Kety)

E allora resta con me

così come sei

non cambiare mai, no (nooooo)

non scordo quei guai (no)

e tu non lo sai (nooooo)

che mi sento morire quando non mi guardi e mi chiedo che fai (che fai)





E allora riest cu me

che quando il cielo è scuro ci saranno le stelle a fa luc p te

po che gli dico al cuore se noi già domani n’c putimm vre

e mi rispunn: “vabbé”

e m rispunn: “vabbé”

Yah

allor si nun vuò restar m’angazz, yeah

ij percepisc o sentiment, pur l’odio re cumpagn

assassin de la police, what I did? What I feel?

si fing comm int e film

e aspett a Brad che Pitt

teng a cal rint o stick

sto deviann co joystick

natu step e po arrivamm

e dong ‘ncap comm e kick

mal e cap, cap a mar, sole ncap, vac’ ‘e chian’

tant’e chilli uaje passat, ca l’unic rest l’aria

ij nun cerco nu divario, cerc a calma e teng a pace

simm frat, e chiù e nu frat c’addiventa natu nfam

Mamma mia, diciassett frat e io quant n’aggiu vist

si cà n’e vec maje, addò stong io po stann lor

ngopp a lingua nu carton, sign o nummer e o stradon

NA, Secondigliano, fratè sign sti parol, bro’