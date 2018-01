Zedd, Maren Morris & Grey – The Middle è il nuovo singolo: video, testo e traduzione

In data 23 gennaio 2018, il dj e produttore russo naturalizzato tedesco Zedd, ha rilasciato il nuovo singolo The Middle.

Prodotto insieme ai Monsters and Strangerz (non accreditati) ed ai Grey (ovvero Kyle “Singularity” Trewartha e Michael Trewartha), il brano segna la prima collaborazione tra Zedd e la 28enne cantante country statunitense Maren Morris, mentre con i Gray, il producer ha già avuto modo di collaborare in diverse occasioni, come in “Starving” (Hailee Steinfeld & Grey) e nella sua “Adrenaline”.









In quest’occasione, la bravissima Maren Morris, come detto specializzata nella musica Country, dimostra di saperci fare anche con l’EDM.

Per ascoltare The Middle su Spotify cliccate sulla cover in basso.

La nuova canzone è stata firmata da Zedd, Grey, Sarah Aarons ed i Monsters and Strangerz, mentre per quel che riguarda il significato, Maren vuole provare a sistemare le cose in una relazione affettiva, dicendo al suo lui di passarci sopra, di trovare una via di mezzo e quindi a ricominciare la love story.

E’ questo il concept del brano, accompagnato dal lyric video a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole che lo compongono.

The Middle traduzione – Zedd, Maren Morris & Grey (Download)

[Strofa 1:]

Siediti

Proprio qui

Seduta sulle scale

Rimanere o andarsene

Le credenze sono vuote

E non mi rendo conto

Di come siamo finiti

In questo casino

Diventato così insostenibile

So che avevamo

Solo buone intenzioni

[Pre-Ritornello:]

Quindi avvicinati a me

Perché non ti avvicini?

Perché non torni da me?

Perché non posso lasciarti andare…

[Ritornello:] [x2]

Baby

Perché non mi vieni incontro a metà strada?

Sto perdendo la testa solo un po’

Quindi perché non mi vieni incontro a metà strada?

A metà strada

Link sponsorizzati









[Strofa 2:]

Fai un passo

Indietro per un attimo

In cucina

Il pavimento è bagnato

I rubinetti sono ancora aperti

I piatti sono rotti

Come abbiamo fatto a finire

in questo casino?

Diventato così insostenibile

So che avevamo

Solo buone intenzioni

[Pre-Ritornello:]

Quindi avvicinati a me

Perché non ti avvicini?

Perché non torni da me?

Perché non posso lasciarti andare

[Ritornello:]

Baby

Perché non mi vieni incontro a metà strada?

Sto perdendo la testa solo un po’

Quindi perché non mi vieni incontro a metà strada?

A metà strada

[Ponte:]

Guardandoti non posso mentire

Sto solo ammettendo

Indipendentemente dalla mia obiezione

E non si tratta del mio orgoglio

Ho bisogno di te sulla mia pelle

Vieni, tirami su…

[Ritornello:]

Oh baby

Perché non mi vieni incontro a metà strada?

Sto perdendo la testa solo un po’

Quindi perché non mi vieni incontro a metà strada?

A metà strada, no no.

Baby

Perché non mi vieni incontro a metà strada?

Sto perdendo la testa solo un po’

Quindi perché non mi vieni incontro a metà strada?

A metà strada

Baby

Perché non mi vieni incontro a metà strada?

Baby, sto perdendo la testa solo un po’

Allora, perché non mi vieni incontro a metà strada? A metà strada

A metà strada, metà

Powered by NuoveCanzoni.com

Zedd – The Middle testo

[Verse 1:]

Take a seat

Right over there

Sat on the stairs

Stay or leave

The cabinets are bare

And I’m unaware

Of just how we got,

into this mess

Got so aggressive

I know we meant

All good intentions

[Pre-Chorus:]

So pull me closer

Why don’t you pull me close

Why don’t you come on over

‘Cos I can’t just let you go

[Chorus:] [x2]

Baby

Why don’t you just meet me in the middle

I’m losing my mind just a little

So why don’t you just meet me in the middle

In the middle

[Verse 2:]

Take a step

Back for a minute

Into the kitchen

Floors are wet

Taps are still running

Dishes are broken

How did we get

into this mess

Got so aggressive

I know we meant

All good intentions

[Pre-Chorus:]

So pull me closer

Why don’t you pull me close

Why don’t you come on over

‘Cos I can’t just let you go

[Chorus:]

Baby

Why don’t you just meet me in the middle

I’m losing my mind just a little

So why don’t you just meet me in the middle

In the middle

[Bridge:]

Looking at you I can’t lie

Just pouring out admission

Regardless my objection

And it’s not about my pride

I need you on my skin just

Come over, pull me in just…

[Chorus:]

Oh, baby

Why don’t you just meet me in the middle

I’m losing my mind just a little

So why don’t you just meet me in the middle

In the middle, no no.

Baby

Why don’t you just meet me in the middle

I’m losing my mind just a little

So why don’t you just meet me in the middle

In the middle.

Baby

Why don’t you just meet me in the middle

Baby, I’m losing my mind just a little

So why don’t you just meet me in the middle, middle

In the middle, middle













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi