XXXTENTACION – “I don’t even speak spanish lol” feat. Rio Santana, Judah & Carlos Andrez: audio, testo e traduzione

I don’t even speak spanish lol è la quattordicesima traccia dell’album “?” di XXXTentacion, pubblicato il 16 marzo 2018 via Bad Vibes Forever.

Nel secondo album in studio del rapper statunitense, sono incluse quattordici tracce, tra le quali “Sad!” e “Changes”, singoli pubblicati contemporaneamente lo scorso 2 marzo.

Il brano in oggetto è stato prodotto da Z3N e firmato da Tentacion, con la collaborazione di Juan Guerrieri-Maril, John Crawford, Rio Santana, Carlos Andrez & Judah Amar.

Gli ultimi tre della lista sono anche protagonisti di questa canzone, nella quale il rapper interpreta solo la terza e breve strofa.

Nell’inedito decisamente hot, i quattro artisti cercano di sedurre una donna, presumibilmente più grande di loro, con il chiaro intento di portarla a letto.

E’ questo il concept della canzone, che è possibile ascoltare cliccando sulla cover in basso, insieme alle altre tredici tracks del disco, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e il testo in spagnolo ed inglese che la compone.

Testo I don’t even speak spanish lol

[Verse 1: Carlos Andrez]

Mamita vente (mamita vente, mamita vente)

Ma-mi-ta (ma-mi-ta)

Mamita vente, olvida la gente

Sé que tu cuerpo me pide calor

Y sé lo que siente’, la noche te prende

No te preocupes, me gustan mayor

Girl, you know you got me feeling you the way you move

Baby, bring you closer and let me show you what to do

Move it side to side, I know you want a drink or two

Let me have your body, let me show what I can do

Mami, eres tú quien me provoca

Cuando chupa ella sí se pone loca

Hazlo lento pero quítate la ropa

Enséñame rodillas y abre boca

Ah

[Pre-Chorus: Judah]

Mami, what you doing all alone in the club?

Baby, get your vibe up, pour another cup

Girl, I wanna get you all alone out the club

Get up in my ride, I wanna show you love

[Chorus: Judah]

Sway you like a lullaby-y-y-y-y

Dance with me through the ni-i-i-i-ight

Back to mi casa, baby, sli-i-i-i-ide

Let me make you feel alri-i-i-i-ight

Sway you like a lullaby-y-y-y-y

Dance with me through the ni-i-i-i-ight

Back to mi casa, baby, sli-i-i-i-ide

Let me make you feel alri-i-i-i-ight

[Verse 2: Rio Santana]

Got me caught up in the vibe, now mama let’s go

I’ma make you shine in the night time (baby)

Rolling with a star, you could be my angel

Just back that booty up at the right time

I can feel you when you dance, you grabbing all on my pants

I’m kissing you in advance, baby, live it up

She putting me in a trance, I’m throwing out all my bands

She yelling out, “This is a jam”, DJ, turn it up

[Bridge: Rio Santana]

She want it, she want it

We going hard ‘til 6 in the morning

She need it, she need it

I bet the neighbors know my name when she moan it

[Pre-Chorus: Judah]

Mami, what you doing all alone in the club?

Baby, get your vibe up, pour another cup

Girl, I wanna get you all alone out the club

Get up in my ride, I wanna show you love

[Chorus: Judah]

Sway you like a lullaby-y-y-y-y

Dance with me through the ni-i-i-i-ight

Back to mi casa, baby, sli-i-i-i-ide

Let me make you feel alri-i-i-i-ight

[Verse 3: XXXTENTACION]

Girl I’ll have you feeling ri-i-i-i-ight

Maybe only for a ni-i-i-i-ight

Come with me and feel the vi-i-i-i-ibe

Know I wanna get insi-i-i-i-ide

Hold it now, the way you spin around

Got me so aroused, I can’t keep it down

Hold it now, the way you spin around

Got me so aroused, I can’t keep it down

[Outro: Judah]

By-y-y-y-y

Dance with me through the ni-i-i-i-ight

Back to mi casa, baby, sli-i-i-i-ide

Let me make you feel alri-i-i-i-ight