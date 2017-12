E’ uscita la Compilation di X Factor 11: ascolta le canzoni nel CD

In attesa di conoscere il nome del vincitore di X Factor 2017, è uscita la compilation ufficiale dell’undicesima edizione del talent show in onda su Sky, disponibile dal 1° dicembre nel classico CD, in download digitale ed in streaming gratuito.

Nell’album sono racchiuse dodici cover interpretate nel corso della trasmissione da Rita Bellanza, i Måneskin, Sem&Stènn, Enrico Nigiotti, Lorenzo Bonamano, Andrea Radice, Ros, Camille Cabaltera, Virginia Perbellini, Samuel Storm, Lorenzo Licitra e Gabriele Esposito.





Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni incluse in questa nuova uscita discografica ed il link per ascoltarle.

Tracklist X Factor 11 Compilation (Audio CD – Download – Audio Canzoni – Audio degli inediti)

Vengo dalla luna (Caparezza cover) – Måneskin 3:05 Titanium (David Guetta cover) – Lorenzo Licitra 3:27 Sally (Vasco Rossi cover) – Rita Bellanza 4:46 Location (Khalid cover) – Samuel Storm 3:10 High Hopes (Kodaline cover) – Lorenzo Bonamano 3:04 Team (Iggy Azalea cover) – Camille Cabaltera 3:09 Breakeven (The Script cover) – Gabriele Esposito 4:12 Rise up (Andra Day cover) – Virginia Perbellini 4:33 Ho visto Nina volare (Fabrizio De André cover) – Enrico Nigiotti 3:07 Battito di ciglia (Francesca Michielin cover) – Ros 2:34 Recovery (James Arthur cover) – Andrea Radice 3:52 Let’s go to bed (The cure cover) – Sem&Stènn 3:25













