Alex Aiono e il singolo d’esordio “Work The Middle”: video ufficiale, testo e traduzione

Work The Middle è il singolo di debutto del californiano Alex Aiono, uno dei tanti talentuosi ragazzi esplosi grazie a Youtube ed ai social network.

Questo bel pezzo è stato rilasciato a fine gennaio e dal successivo 3 marzo, è anche disponibile nella versione acustica, accompagnata da un videoclip che vede il cantante interpretare la canzone armato di sola chitarra e seduto ai bordi di un ring in compagnia di altri ragazzi.





In rotazione radiofonica da venerdì 31 marzo 2017, Work The Middle è il primo pezzo ufficiale di Alex rilasciato per una major, la Interscope Records, che fa seguito a numerose cover di successo ed al debutto come featuring artist sulle note di Lordly, brano di Feder (sigla ufficiale dei campionati mondiali di pallamano) pubblicato lo scorso agosto.

Caratterizzata da una melodia contagiosa ed un groove dancehall, la canzone è stata prodotta da Axident (Jason Derulo, Justin Bieber) e Dernst “D’Mile” Emile II (Ty Dolla $ign, Trey Songz) ed è accompagnata dal video ufficiale interamente girato su un ring.

Per vederlo cliccate sull’immagine sottostante mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il brano.

Alex Aiono – Work The Middle traduzione (Download – Acoustic version)

[Verso 1]

Vieni a incontrarmi dove le luci sono soffuse

Dove ci siamo solo io e te

Ragazza portami allo spettacolo notturno

Garantiscimi un posto in prima fila

Baby non dire di no, no, no, no

Sai cosa voglio fare, sì

Yeah, potrei essere il tuo maestro e non prenderti mai per un’imbecille (o “non ti giocherei mai per una stupida”)

[Pre-Gancio]

Oooh, yeah sono a tre secondi dall’impazzimento, lo so

E a due secondi da far esplodere il tuo telefono

Sei quella che voglio vedere quando torno a casa

Non lasciarmi solo

[Gancio]

Vieni da me dopo la festa

Porta il tuo corpo, mamma lavora al centro

Solo per un po’, non dirlo a nessuno

Porta il tuo corpo, mamma lavora al centro

Vieni da me dopo la festa

Porta il tuo corpo, mamma lavora al centro

Solo per un po’, non dirlo a nessuno

Porta il tuo corpo, mamma lavora al centro

Solo un pochino…

[In sottofondo]

Oh, io, oh io

Oh, io, oh io

[Verso 2]

Dopo una piccola fotografia

Tengo gli occhi incollati a te

Non farmi aspettare da solo

Ho già mollato il gruppo

Baby non dire di no, no, no, no

Sai cosa voglio fare, voglio fare per te, voglio fare per te, sì

[Pre-Gancio]

Oooh, yeah sono a tre secondi dall’impazzimento, lo so

E a due secondi da far esplodere il tuo telefono

Sei quella che voglio vedere quando torno a casa

Non lasciarmi solo

[Gancio]

Vieni da me dopo la festa

Porta il tuo corpo, mamma lavora al centro

Solo per un po’, non dirlo a nessuno

Porta il tuo corpo, mamma lavora al centro

Vieni da me dopo la festa

Porta il tuo corpo, mamma lavora al centro

Solo per un po’, non dirlo a nessuno

Porta il tuo corpo, mamma lavora al centro

Solo un pochino…

[In sottofondo]

Oh, io, oh io

Oh, io, oh io

Vieni da me yeah, whooa

[Gancio]

Vieni da me dopo la festa

Porta il tuo corpo, mamma lavora al centro

Solo per un po’, non dirlo a nessuno

Porta il tuo corpo, mamma lavora al centro

Vieni da me dopo la festa

Porta il tuo corpo, mamma lavora al centro

Solo per un po’, non dirlo a nessuno

Porta il tuo corpo, mamma lavora al centro

Solo un pochino… hey!

[Conclusione]

Ora siamo solo io e te ragazza

Oh, io, oh io

Oh, io, oh io

Siamo solo io e te ragazza

Work The Middle – Alex Aiono – Testo

[Verse 1]

Come and meet me with the lights low

Where it’s just me and you

Girl take me to the night show

Give me a front row view

Baby don’t say no, no, no, no

You know what I wanna do, yeah

Yeah, I could be your maestro and never play you for a fool

[Pre-Hook]

Oooh, yeah I’m three seconds from way too gone I know

And I’m two seconds from blowing up your phone

You’re the one I wanna see when I get home

Don’t leave me alone

[Hook]

Come and meet me at the afterparty

Bring your body, mama work the middle

Just a little don’t tell nobody

Bring your body, mama work the middle

Come and meet me at the afterparty

Bring your body, mama work the middle

Just a little don’t tell nobody

Bring your body, mama work the middle

Just a little…

[Background]

Oh, I, Oh, I

Oh, I, Oh, I

[Verse 2]

After the little photo

I keep my eyes glued to you

Don’t keep me waiting solo

I already ditched the crew

Baby don’t say no, no, no, no

You know what I wanna do, wanna do for you, wanna do for you, yeah

[Pre-Hook]

Oooh, yeah I’m three seconds from way too gone I know

And I’m two seconds from blowing up your phone

You’re the one I wanna see when I get home

Don’t leave me alone

[Hook]

Come and meet me at the afterparty

Bring your body, mama work the middle

Just a little don’t tell nobody

Bring your body, mama work the middle

Come and meet me at the afterparty

Bring your body, mama work the middle

Just a little don’t tell nobody

Bring your body, mama work the middle

Just a little…

[Background]

Oh, I, Oh, I

Oh, I, Oh, I

Come and meet me yeah, whooa

[Hook]

Come and meet me at the afterparty

Bring your body, mama work the middle

Just a little don’t tell nobody

Bring your body, mama work the middle

Come and meet me at the afterparty

Bring your body, mama work the middle

Just a little don’t tell nobody

Bring your body, mama work the middle

Just a little… hey!

[Outro]

Now it’s just me and you girl

Oh, I, Oh, I

Oh, I, Oh, I

It’s just me and you girl

















