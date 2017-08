Pink – ascolta il nuovo singolo What About Us: video e traduzione del testo

La popstar statunitense Alecia Beth Moore, aka Pink, è finalmente tornata con il nuovo singolo battezzato What About Us, pubblicato il 10 agosto come primo estratto dall’attesissimo settimo album in studio Beautiful Trauma, che vedrà la luce il prossimo 13 ottobre, a 5 anni dall’ultima fortunata fatica discografica The Truth About Love.

Prodotto da Steve Mac (già all’opera con Ed Sheeran), il disco è già disponibile in pre-order nella versione digitale ed includerà un totale di tredici nuove canzoni e zero featuring.

Niente male il brano in oggetto, un pezzo pop rock decisamente radio friendly, firmato dall’interprete con la collaborazione di Steve Mac e Johnny McDaid.

Da punto di vista del significato, sembra che la cantautrice protesti nei confronti di qualcuno. Chi sarà mai? Si presume che la cantante ce l’abbia con il presidente degli Stati Uniti d’America, Donal Trump, reo di non aver mantenuto la promessa di proteggere i cittadini LGBT americani. P!nk non è nuova nel condividere sui social network, sue opinioni inerenti la politica e non teme di far sapere ai fans cosa ne pensa dell’attuale presidente USA.

Siete pronti per ascoltare la nuova canzone? Potete farlo tramite il lyric video che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

Pink – What About Us traduzione (Download)

[Introduzione]

La-da-da-da-da, la-da-da-da-da

Da-da-da

[Strofa 1]

Siamo luci (o “proiettori”), riusciamo a vedere al buio

Siamo razzi, che puntano verso le stelle

Siamo miliardi di anime buone

E ci hai venduto per 30 denari (o “ci hai traditi come meglio non potevi”)

[Ritornello]

Che ne sarà di noi?

E tutte le volte che dicevi di avere le risposte?

Che ne sarà di noi?

E riguardo tutti i felici e contenti che hai deluso?

Che ne sarà di noi?

E tutti i progetti andati a rotoli?

Che mi dici dell’amore? Della fiducia?

Che ne sarà di noi?

[Strofa 2]

Siamo problemi che vogliono essere risolti

Siamo bambini che necessitano di essere amati

Eravamo disponibili, siamo venuti quando ci hai chiamato

Ma amico, ci hai preso in giro, quel che è troppo è troppo, oh

[Ritornello]

Che ne sarà di noi?

E tutte le volte che dicevi di avere le risposte?

Che ne sarà di noi?

E riguardo tutti i felici e contenti che hai deluso?

Che ne sarà di noi?

E tutti i progetti andati a rotoli?

Oh, che mi dici dell’amore? Della fiducia?

Oh, che ne sarà di noi?

E tutti i progetti andati a rotoli?

Oh, che mi dici dell’amore? Della fiducia?

Che ne sarà di noi?

[Ponte]

Pietre e bastoni, potrebbero rompere queste ossa

Ma allora sarò pronta, sei pronto?

È il nostro inizio, sveglia andiamo

Sei pronto? Sarò pronta

Non voglio il controllo, voglio lasciarmi andare (o “lasciar perdere”)

Sei pronto? Sarò pronta

Perché è il momento di far sapere loro

Che siamo pronti, che ne sarà di noi?

[Ritornello]

Che ne sarà di noi?

E tutte le volte che dicevi di avere le risposte?

E quindi, ne sarà di noi?

E riguardo tutti i felici e contenti che hai deluso?

Oh, che ne sarà di noi?

E tutti i progetti andati a rotoli?

Oh, cosa succede all’amore? Che dire della fiducia?

Che ne sarà di noi?

[Conclusione]

Che ne sarà di noi?

Che ne sarà di noi?

Che ne sarà di noi?

Che ne sarà di noi?

Che ne sarà di noi?

Che ne sarà di noi?

What About Us – Pink – Testo

[Intro]

La-da-da-da-da, la-da-da-da-da

Da-da-da

[Verse 1]

We are searchlights, we can see in the dark

We are rockets, pointed up at the stars

We are billions of beautiful hearts

And you sold us down the river too far

[Chorus]

What about us?

What about all the times you said you had the answers?

What about us?

What about all the broken happy ever afters?

What about us?

What about all the plans that ended in disaster?

What about love? What about trust?

What about us?

[Verse 2]

We are problems that want to be solved

We are children that need to be loved

We were willin’, we came when you called

But man, you fooled us, enough is enough, oh

[Chorus]

What about us?

What about all the times you said you had the answers?

What about us?

What about all the broken happy ever afters?

Oh, what about us?

What about all the plans that ended in disaster?

Oh, what about love? What about trust?

What about us?

Oh, what about us?

What about all the plans that ended in disaster?

What about love? What about trust?

What about us?

[Bridge]

Sticks and stones, they may break these bones

But then I’ll be ready, are you ready?

It’s the start of us, waking up come on

Are you ready? I’ll be ready

I don’t want control, I want to let go

Are you ready? I’ll be ready

‘Cause now it’s time to let them know

We are ready, what about us?

[Chorus]

What about us?

What about all the times you said you had the answers?

So what about us?

What about all the broken happy ever afters?

Oh, what about us?

What about all the plans that ended in disaster?

Oh, what about love? What about trust?

What about us?

[Outro]

What about us?

What about us?

What about us?

What about us?

What about us?

What about us?

















