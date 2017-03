Clementino: ascolta le canzoni del nuovo album Vulcano

Dopo la seconda esperienza sanremese, il rapper campano Clemente Maccaro, in arte Clementino, ha pubblicato il quinto album in studio denominato Vulcano, disponibile nel classico CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito, da venerdì 24 marzo 2017.

Proprio da quel giorno, è in rotazione radiofonica nazionale il secondo singolo estratto Tutti scienziati, che fa seguito a “Ragazzi Fuori” (scritta con la collaborazione di Fabio Rizzo, aka Marracash), la canzone presentata al Festival, con la quale si è classificato in sedicesima posizione, il cui videoclip è stato girato a Pompei.

Vulcano racchiude un totale di tredici brani inediti, tutti interamente scritti da Clementino, ad eccezione ovviamente del brano sanremese, e senza alcun featuring (per la prima volta in carriera), cosa assai rara in un disco rap.

Queste le parole del rapper avellinese riguardo la sua quinta era discografica:

Ho deciso di chiamare il mio album Vulcano perché io stesso mi sento un po’ come un vulcano: tutto il fuoco che ho dentro è uscito fuori attraverso le rime. Nel disco ho messo al centro me stesso, sperimentando anche sonorità che non avevo usato prima.

In concomitanza con il rilascio, Clementino ha iniziato l’instore tour: se avete voglia di incontrarlo e perché no, farvi firmare la vostra copia, qui trovate le date.

Appena dopo la copertina frontale, potete leggere i titoli delle canzoni ed accedere all’audio completo, non prima di avervi ricordato che il prossimo 29 aprile, Clementino,Luche’ e Miky.D si esibiranno al Parco San Rocco di Sant’Ilario d’Enza. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

Link sponsorizzati









Tracklist Vulcano – Clementino Album (Disponibile su Amazon nel formato Audio CD e Download Digitale)

Uè ammo – 3:54 Stamm ccà – 3:43 Cenere – 4:00 Tutti scienziati – 3:54 Keep Calm e sientete a Clementino – 3:56 Ragazzi fuori [Video] – 3:22 Deserto – 3:10 Joint – 4:28 Coffeeshop – 3:03 La cosa più bella che ho – 4:10 Spartanapoli – 3:09 A capa sotto – 4:06 Paolo Sorrentino – 4:01

Streaming audio: per ascoltare gratuitamente le tredici canzoni cliccate sul lato b della cover ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi