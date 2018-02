Vance Joy: ascolta il nuovo singolo Saturday Sun (con traduzione del testo)

Vance Joy è un cantautore australiano classe 1987, che nel 2015 si è rivelato l’artista più suonato dalle radio alternative americane. Joy ha all’attivo un EP “God Loves You When You’re Dancing” (2013), dal quale venne estratto il singolo d’esordio From Afar e Riptide, sua hit (solo nella penisola certificata due volte Platino) che ottenne grande riscontro Australia, Europa e Stati Uniti, consentendo all’artista di farsi conoscere al di fuori dei confini australiani.

L’anno dopo, James Gabriel Wanderson Keogh, in arte Vance Joy, rilasciò il debut album Dream Your Life Away (solo in America sono state piazzate oltre 1.000.000 di copie) e quest’anno, il 23 febbraio, sarà la volta del secondo disco in studio Nation of Two (in pre-order nel formato digitale), al cui interno sono presenti tredici inediti, tra i quali il brano in oggetto, disponibile dallo scorso 1° febbraio.









Devo ammettere che la musica di Vance, che nel 2014 ha avuto l’onore di aprire i concerti di Taylor Swift, è veramente deliziosa, come del resto la nuova canzone Saturday Sun, che presto molti italiani avranno modo di conoscere, in quanto verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 23 febbraio.

Scritta dall’interprete, la traccia è decisamente catchy e radio friendly e sono certo che non può passare inosservata, perché ascoltarla è un vero piacere.

Ma giudicate voi! Cliccando sull’immagine sottostante accedete all’audio su Youtube, che in realtà è un lyric video quasi completo.

A seguire la traduzione in italiano e le parole che compongono questo nuovo pezzo.

Saturday Sun traduzione – Vance Joy (Download)

[Ritornello]

Oh, sole del sabato

Ho conosciuto una persona

Sulla costa ovest

Ci devo tornare, non posso dimenticarla

Oh, sole del sabato

Ho incontrato qualcuno

Costi quel che costi

Nessun raggio di sole sarà mai perduto

[Strofa 1]

Sono così stanco di dormire da solo

Così stanco di mangiare da solo

Devo chiederle “che succede?

Stiamo andando forte?

Aveva voglia di appoggiare la sua testa

La mia spalla era all’altezza perfetta

Ci sosteniamo così bene, allora, che succede?

Perché sono stato conquistato

Il lungo viaggio, la costa

Guardando le prime luci dell’alba

Sono ancora nei suoi pensieri?

Sono stato conquistato

[Ritornello]

Oh, sole del sabato

Ho conosciuto una persona

Sulla costa ovest

Ci devo tornare, non posso dimenticarla

Oh, sole del sabato

Ho incontrato qualcuno

Costi quel che costi

Nessun raggio di sole sarà mai perduto

Mai perduto

[Post-Ritornello]

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

[Verse 2]

Eppure il ricordo è proprio lì

Ha messo la brezza tra i miei capelli

Nessun bacio era più tenero, più tenero di questo

Ho letto le sue labbra, ohoh

Ogni linea che ho letto

Ha lasciato i suoi libri nel mio letto

E la sua canzone nella mia testa

Sono stato conquistato

[Ritornello]

Oh, sole del sabato

Ho conosciuto una persona

Sulla costa ovest

Ci devo tornare, non posso dimenticarla

Oh, sole del sabato

Ho incontrato qualcuno

Costi quel che costi

Nessun raggio di sole sarà mai perduto

Mai perduto

[Post-Ritornello]

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

(Perduto)

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

(Perduto)

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

Oh, sole del sabato

Ho conosciuto una persona

Sulla costa ovest

Ci devo tornare, non posso dimenticarla

Oh, sole del sabato

Ho incontrato qualcuno

Costi quel che costi

Nessun raggio di sole sarà mai perduto

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

Oh, sole del sabato

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

Perduto, oh sole del sabato

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

Ho incontrato una persona

Oh, sole del sabato

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

[Conclusione]

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

Testo Saturday Sun

[Chorus]

Oh, Saturday Sun

I met someone

Out on the West Coast

I gotta get back, I can’t let this go

Oh, Saturday Sun

I met someone

Don’t care what it costs

No ray of sunlight’s ever lost

[Verse 1]

So tired of sleepin’ alone

So tired of eatin’ alone

I need to ask her “what’s goin’ on?

Are we goin’ strong?”

She felt like resting her head

My shoulder was the perfect height

We fit so right, so what’s goin’ on?

‘Cos I’ve been undone

The long drive, the coastline

Lookin’ out at first light

Am I still on her mind?

I’ve been undone

[Chorus]

Oh, Saturday Sun

I met someone

Out on the West Coast

I gotta get back, I can’t let this go

Oh, Saturday Sun

I met someone

Don’t care what it costs

No ray of sunlight’s ever lost

Ever lost

[Post-Chorus]

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

[Verse 2]

And still the memory’s right there

She put the breeze in my hair

No kiss was softer, softer than this

I’m readin’ her lips, ohoh

Each line I read

She left her books in my bed

And her song in my head

I’ve been undone

[Chorus]

Oh, Saturday Sun

I met someone

Out on the West Coast

I gotta get back, I can’t let this go

Oh, Saturday Sun

I met someone

Don’t care what it costs

No ray of sunlight’s ever lost

Ever lost

[Post-Chorus]

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

(Loooost)

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

(Loooost)

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

[Chorus]

Oh, Saturday Sun

I met someone

Out on the West Coast

I gotta get back, I can’t let this go

Oh, Saturday Sun

I met someone

Don’t care what it costs

No ray of sunlight’s ever lost

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

Oh, Saturday Sun

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

Lost, oh Saturday Sun

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

I met someone

Oh, Saturday Sun

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa

[Outro]

Ba ba, ba ba

Ba ba ba bababa













