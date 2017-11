Tom Walker e il nuovo bellissimo e significativo singolo Leave a Light On: video e traduzione del testo

Tom Walker è un emergente e talentuoso cantautore/musicista nato a Glasgow ma cresciuto a Manchester e Leave a Light On è il singolo con cui fa il suo debutto nella penisola.

La nuova canzone è disponibile nei digital store e in streaming dal 13 ottobre 2017, mentre da una settimana più tardi, viene anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.





E’ molto bello questo brano, co-scritto e prodotto con la collaborazione di un pezzo da 90: sto parlando di Steve Mac, artista che ha prodotto recenti hit come “Alarm” e “Breathing Fire” di Anne-Marie e “Shape of You” di Ed Sheeran, ma lo statunitense Steve McCutcheon vanta tantissime co-produzioni, per citarne alcune del 2016 e 2017 “Bedroom Floor” e “Strip That Down” di Liam Payne, “A Different Way” di Dj Snake, “What About Us” di Pink, “Your Song” di Rita Ora, “OK” di Robin Schulz, “Symphony” e “Rockabye” dei Clean Bandit e “Don’t Let Me Be Yours” di Zara Larsson.

Cliccate sulla cover in basso per accedere all’audio su Spotify.

Se dal punto di vista musicale la traccia è veramente deliziosa, a parer mio lo è anche da punto di vista del testo, incentrato sulle sue preoccupazioni, riguardo la situazione di un amico che ha problematiche legate alla tossicodipendenza.

E’ più o meno questo il significato della canzone, accompagnata dal video ufficiale diretto da Charles Mehling, già regista per artisti del calibro di Emeli Sande, Olly Murs, The Script e Paolo Nutini.

Il filmato è stato girato in Croazia e mostra chiaramente la distanza tra Tom e l’amico che, dal videoclip, si evince abbia problemi legati alla droga per cause sentimentali.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Tom Walker – Leave a Light On traduzione (Download)

[Strofa 1]

Nel momento in cui qualcuno mi ha detto che eri tutto solo

Sentivo il guaio scorrere nelle tue vene

Ora lo so, ha il controllo

E’ bastata una telefonata rimasta senza risposta a farmi accendere

Queste sigarette che non mi impediranno di chiedermi dove sei

Non mollare, mantieni il controllo

[Pre-Ritornello]

Se dai uno sguardo all’orizzonte, c’è una casa sulla collina che

Come un faro ti guiderà in un posto dove

Sicuramente sentirai la nostra grazia perché tutti abbiamo commesso degli errori

Se hai perso la retta via…

[Ritornello]

E lascerò la luce accesa

Lascerò la luce accesa

Lascerò la luce accesa

Lascerò la luce accesa

[Strofa 2]

Dimmi cosa sta succedendo, cosa ti è passato per la testa

Ultimamente stavi cercando un posto più buio

Dove nascondersi, non è un problema

Ma se continui ad abusarne, sarai privato della nostra grazia

Mi rifiuto di perdere un altro amico a causa della droga

Torna a casa, non mollare

[Pre-Ritornello]

Se dai uno sguardo all’orizzonte, c’è una casa sulla collina che

Come un faro ti guiderà in un posto dove

Sicuramente sentirai la nostra grazia perché tutti abbiamo commesso degli errori

Se hai smarrito la retta via…

[Ritornello]

Lascerò la luce accesa

Lascerò la luce accesa

Lascerò la luce accesa

Lascerò la luce accesa

Lascerò la luce accesa

[Conclusione]

Se dai uno sguardo all’orizzonte, c’è una casa sulla collina che

Come un faro ti guiderà in un posto dove

Sicuramente sentirai la nostra grazia e se hai smarrito la retta via

Se hai perso la retta via nuovecanzoni.com (lascerò la luce accesa)

E so che adesso sei ai ferri corti, ma devi essere coraggioso

Scappare dalla verità non sistemerà tutto

Sento il tuo dolore se non senti la nostra grazia

E hai perso la retta via

Lascerò la luce accesa

Lascerò la luce accesa

Perché lascerò la luce accesa

Leave a Light On testo

[Verse 1]

The second someone mentioned you were all alone

I could feel the trouble coursing through your veins

Now I know, it’s got a hold

Just a phone call left unanswered, had me sparking up

These cigarettes won’t stop me wondering where you are

Don’t let go, keep a hold

[Pre-Chorus]

If you look into the distance, there’s a house upon the hill

Guiding like a lighthouse it’s a place where you’ll be

Safe to feel our grace ‘cause we’ve all made mistakes

If you’ve lost your way…

[Chorus]

And I will leave a light on

I will leave the light on

I will leave the light on

I will leave the light on

[Verse 2]

Tell me what’s been happening, what’s been on your mind

Lately you’ve been searching for a darker place

To hide, that’s alright

But if you carry on abusing, you’ll be robbed from us

I refuse to lose another friend to drugs

Just come home, don’t let go

[Pre-Chorus]

If you look into the distance, there’s a house upon the hill

Guiding like a lighthouse it’s a place where you’ll be

Safe to feel our grace ‘cause we’ve all made mistakes

If you’ve lost your way…

[Chorus]

I will leave the light on

I will leave the light on

I will leave the light on

I will leave the light on

I will leave the light on

[Outro]

If you look into the distance, there’s a house upon the hill

Guiding like a lighthouse, it’s a place where you’ll be

Safe to feel our grace and if you’ve lost your way

If you’ve lost your way (I will leave the light on)

And I know you’re down and out now, but I need you to be brave

Hiding from the truth ain’t gonna make this all okay

I feel your pain if you don’t feel our grace

And you’ve lost your way

I will leave the light on

I will leave the light on

‘Cause I will leave the light on

















