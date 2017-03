Tokio Hotel: ascolta il nuovo album Dream Machine

A quasi due anni e mezzo di distanza da Kings of Suburbia, i Tokio Hotel tornano alla ribalta con il sesto album in studio battezzato Dream Machine, rilasciato il 3 marzo 2017 nel classico CD, in vinile, download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Sono dieci le nuove canzoni incluse nel progetto della pop-rock/alternative rock band tedesca capitanata da Bill Kaulitz, tra le quali spiccano i primi due singoli estratti Something New e What If, di cui abbiamo avuto modo di parlare nelle scorse settimane.

Definito dai fans come “l’album della maturità e della crescita”, a mio parere questo progetto non è che aggiunga molto al pop che abbiamo modo di ascoltare oggi, anche se è forse un passo avanti rispetto all’ultima fatica discografica.

Secondo il frontman del gruppo “Dream Machine è il nostro ‘dream record’, l’album dei nostri sogni, quello che abbiamo sempre sognato di registrare sin dagli inizi della nostra carriera, e finalmente lo abbiamo fatto”. Ma giudicate voi ascoltando i dieci brani.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni ed il link per accedere all’audio, non prima di avervi annunciato-ricordato che il gruppo si esibirà in Italia per due giorni consecutivi. Nello specifico, i due concerti sono previsti il prossimo 28 e 29 marzo rispettivamente al Fabrique di Milano e all’Atlantico di Roma. I biglietti sono reperibili su TicketOne.

Tracklist Dream Machine – Tokio Hotel album (Reperibile su Amazon nei formati: Audio CD – Vinile – Download)

Something New 5:21 Boy Don’t Cry 3:32 Easy 4:25 What If 3:32 Elysa 4:28 Dream Machine 4:35 Cotton Candy Sky 3:31 Better 3:43 As Young As We Are 3:48 Stop, Babe 3:51

