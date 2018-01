Thirty Seconds To Mars: ascolta il nuovo brano Dangerous Night + testo e traduzione

Sono passati poco più di 5 mesi da Walk On Water, singolo che ha segnato il gran ritorno del gruppo americano composto da Jared Leto, Shannon Leto e Tomo Miličević.

Ora la rock band di Los Angeles rende disponibile una nuova canzone battezzata Dangerous Night, un bel pezzo rilasciato proprio in data odierna.









Anche questo inedito, sarà incluso nel futuro quinto album in studio dei Thirty Seconds To Mars, annunciato lo scorso giugno, sul quale ancora non si hanno informazioni, come del resto su questa traccia che è comunque niente male.

Dangerous Night è stata Jared & Shannon Leto ed in essa si parla di una relazione affettiva in seria crisi.

E’ possibile ascoltarla su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete al testo e alla relativa traduzione in italiano.

Dangerous Night traduzione – Thirty Seconds To Mars (Download)

ABBIAMO BRUCIATO E SANGUINATO

CERCHIAMO DI DIMENTICARE

MA I RICORDI RESTANO

CONTINUANO A PERSEGUITARE

LE MURA CHE ABBIAMO COSTRUITO

DA BOTTIGLIE E ​​PILLOLE

CHE INGOIAMO FINCHE’

NON CI PARLIAMO

IO

SONO UN UOMO IN FIAMME

TU

UN DESIDERIO VIOLENTO

CHE NOTTE PERICOLOSA PER INNAMORARSI

NON SAPPIAMO PERCHE ‘ANCORA NASCONDEREMO COSA SIAMO DIVENTATI

VUOI SUPERARE IL LIMITE?

ABBIAMO POCO TEMPO TEMPO

UNA NOTTE PERICOLOSA PER INNAMORARSI

CREATO UNO SCONOSCIUTO

L’INNAMORATO [O “UN AMORE”] IN PERICOLO

LA LAMA DI UN COLTELLO

IL VISO DI UN ANGELO

IL CUORE DI UN FANTASMA

E’ STATO UN SOGNO?

IO

SONO UN UOMO IN FIAMME

TU

UN DESIDERIO VIOLENTO

CHE NOTTE PERICOLOSA PER INNAMORARSI

NON SAPPIAMO PERCHE ‘ANCORA NASCONDEREMO COSA SIAMO DIVENTATI

VUOI SUPERARE IL LIMITE?

ABBIAMO POCO TEMPO TEMPO

UNA NOTTE PERICOLOSA PER INNAMORARSI

IO

SONO UN UOMO IN FIAMME

TU

UN DESIDERIO VIOLENTO

CHE NOTTE PERICOLOSA PER INNAMORARSI

NON SAPPIAMO PERCHE ‘ANCORA NASCONDEREMO COSA SIAMO DIVENTATI

VUOI SUPERARE IL LIMITE?

ABBIAMO POCO TEMPO TEMPO

UNA NOTTE PERICOLOSA PER INNAMORARSI

UNA NOTTE PERICOLOSA PER INNAMORARSI

UNA NOTTE PERICOLOSA PER INNAMORARSI

Thirty Seconds To Mars – Dangerous Night testo

WE BURNED AND WE BLED

WE TRY TO FORGET

BUT THE MEMORIES LEFT

ARE STILL HAUNTING

THE WALLS THAT WE BUILT

FROM BOTTLES AND PILLS

WE SWALLOW UNTIL

WE’RE NOT TALKING

I

I AM A MAN ON FIRE

YOU

A VIOLENT DESIRE

WHAT A DANGEROUS NIGHT TO FALL IN LOVE

DON’T KNOW WHY WE STILL HIDE WHAT WE’VE BECOME

DO YOU WANT TO CROSS THE LINE?

WE’RE RUNNING OUT OF TIME

A DANGEROUS NIGHT TO FALL IN LOVE

STARTED A STRANGER

A LOVER IN DANGER

THE EDGE OF A KNIFE

THE FACE OF AN ANGEL

THE HEART OF A GHOST

WAS IT A DREAM?

I

I AM A MAN ON FIRE

YOU

A VIOLENT DESIRE

WHAT A DANGEROUS NIGHT TO FALL IN LOVE

DON’T KNOW WHY WE STILL HIDE WHAT WE’VE BECOME

DO YOU WANT TO CROSS THE LINE?

WE’RE RUNNING OUT OF TIME

A DANGEROUS NIGHT TO FALL IN LOVE

I

I AM A MAN ON FIRE

YOU

A VIOLENT DESIRE

WHAT A DANGEROUS NIGHT TO FALL IN LOVE

DON’T KNOW WHY WE STILL HIDE WHAT WE’VE BECOME

DO YOU WANT TO CROSS THE LINE?

WE’RE RUNNING OUT OF TIME

A DANGEROUS NIGHT TO FALL IN LOVE

A DANGEROUS NIGHT TO FALL IN LOVE

A DANGEROUS NIGHT TO FALL IN LOVE













