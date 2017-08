Foo Fighters: guarda il video del nuovo singolo The Sky Is A Neighborhood (con testo e traduzione)

The Sky Is A Neighborhood è il secondo singolo dei Foo Fighters estratto dal nono album in studio “Concrete and Gold”, il cui rilascio è fissato al prossimo 15 settembre.

Il disco è già prenotabile nel classico CD, in vinile (2 LP) e digitale; al suo interno saranno presenti un totale di undici nuove canzoni prodotte dall’affidabile Greg Kurstin.

Dopo la fortunata Run, nominata agli MTV Video Music Award come migliore canzone rock dell’anno, la rock band statunitense composta da Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee, torna a promuovere l’atteso progetto con questo brano, scritto dall’intero gruppo ad eccezione del tastierista Rami Jaffee.

Il singolo è stato pubblicato nei digital store e viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 23 agosto 2017. Cliccate sulla copertina in basso per ascoltarla su Spotify.

Definito dal frontman come “il pezzo più potente dal punto di vista del suono che abbiamo mai fatto”, il nuovo brano è stato per la prima volta suonato dal vivo lo scorso maggio, in occasione di uno show benefino andato in scena in quel di San Francisco (qui il video dell’esibizione). Ma ecco le parole di Grohl su com’è nato questo pezzo:

Una notte ero semplicemente sdraiato a guadare le stelle e ho iniziato a considerarle come dei luoghi abitati tanto quanto la terra, da lì l’idea che il cielo sia un vicino e che noi dobbiamo cercare di restare uniti nonostante tutto lo schifo che ci circonda, per sopravvivere in questo universo ricco di vite parallele. Ma non avevo ancora la musica. Avevo solo il titolo. Così me ne andavo in giro ogni giorno cercando di canticchiarmi qualcosa in testa.

Alla fine la melodia della canzone è venuta in mente a Grohl senza bisogno di toccare una chitarra ed è stata accolta in modo naturale anche dal resto della band, che l’ha quindi incisa nell’arco di un solo pomeriggio.

Quando l’abbiamo finita ho pensato: ok abbiamo l’album. Questo è questo andava fatto. Anche quando stavamo facendo il mixaggio ho realizzato davvero quello che avevamo fatto un gigantesco album dei Foo Fighters, ma con il senso per il jazz, la melodia e l’arrangiamento di Greg Kurstin, cosa che non avevamo mai fatto prima.

Il video ufficiale (cliccate sull’immagine sottostante per vederlo su Youtube) è stato diretto dallo stesso Grohl; si tratta di una caleidoscopica perla fantascientifica che brilla tanto quanto l’inno rock che deve accompagnare: turbinii di colori di origine extra-terrestre, occhi incandescenti, bambini che lievitano: tutto insieme per creare un insieme cinematografico di grande effetto sia bello che pauroso, probabilmente il più spiazzante tra i video pluri-premiati dei Foo Fighters.

Allo stesso tempo i Foo Fighters stanno lanciando un “telescopio” che permette a tutti i fan dei FF di trasformare il loro smart phone in un oggetto che può esplorare le “stelle nel loro vicinato”. Collegatevi dal vostro smartphone su sky.foofighters.com, per configurare una realistica mappa delle costellazioni nel vostro cielo notturno.

Foo Fighters – The Sky Is A Neighborhood traduzione (Download)

[Strofa 1]

Il cielo è un vicinato (o “quartiere”)

Quindi abbassa la voce

Il cuore è un libro di fiabe

Una stella bruciata

Il cielo è un vicinato

Non fare rumore

Le luci stanno arrivando in anticipo

Non guardare adesso

[Pre-Ritornello 1]

Il cielo è un vicinato

Il cielo è un vicinato

Non guardare adesso

[Ritornello]

Oh mio Dio

Il Paradiso è un Bing Bang adesso

Bisogna in qualche modo andare a dormire

Bussano sul soffitto

Bussano sul soffitto

Fare silenzio

Oh mio Dio

Il Paradiso è un Bing Bang adesso

Bisogna in qualche modo andare a dormire

Bussano sul soffitto

Bussano sul soffitto

Fare silenzio

[Strofa 2]

La mente è un campo di battaglia

Ogni speranza è finita

Problemi a destra e a sinistra

Di che parte stai?

Pensieri simili a un campo minato

Io sono una bomba a orologeria

Forse dovresti guardare dove metti i piedi

Non perderti

[Pre-Ritornello 2]

Il cielo è un vicinato

Il cielo è un vicinato

Non perderti

[Ritornello]

Oh mio Dio

Il Paradiso è un Bing Bang adesso

Bisogna in qualche modo andare a dormire

Bussano sul soffitto

Bussano sul soffitto

Fare silenzio

Oh mio Dio

Il Paradiso è un Bing Bang adesso

Bisogna in qualche modo andare a dormire

Bussano sul soffitto

Bussano sul soffitto

Fare silenzio

[Ponte]

Il cielo è un vicinato

[Strofa 3]

Il cuore è un libro di fiabe

Una stella bruciata

Qualcosa sta arrivando in anticipo

Non guardare adesso

[Ritornello]

Oh mio Dio

Il Paradiso è un Bing Bang adesso

Bisogna in qualche modo andare a dormire

Bussano sul soffitto

Bussano sul soffitto

Fare silenzio

Oh mio Dio

Il Paradiso è un Bing Bang adesso

Bisogna in qualche modo andare a dormire

Bussano sul soffitto

Bussano sul soffitto

Fare silenzio

(Il cielo è un vicinato)

Oh mio Dio

Il Paradiso è un Bing Bang adesso

Bisogna in qualche modo andare a dormire

(Il cielo è un vicinato)

Bussano sul soffitto

Bussano sul soffitto

Fare silenzio

[Conclusione]

Il cielo è un vicinato

The Sky Is A Neighborhood testo – Foo Fighters

[Verse 1]

The sky is a neighborhood

So keep it down

The heart is a storybook

A star burned out

The sky is a neighborhood

Don’t make a sound

Lights coming up ahead

Don’t look now

[Pre-Chorus 1]

The sky is a neighborhood

The sky is a neighborhood

Don’t look now

[Chorus]

Oh my dear

Heaven is a big bang now

Gotta get to sleep somehow

Bangin’ on the ceiling

Bangin’ on the ceiling

Keep it down

Oh my dear

Heaven is a big bang now

Gotta get to sleep somehow

Bangin’ on the ceiling

Bangin’ on the ceiling

Keep it down

[Verse 2]

Mind is a battlefield

All hope is gone

Trouble to the right and left

Whose side you’re on?

Thoughts like a minefield

I’m a ticking bomb

Maybe you should watch your step

Don’t get lost

[Pre-Chorus 2]

The sky is a neighborhood

The sky is a neighborhood

Don’t get lost

[Chorus]

Oh my dear

Heaven is a big bang now

Gotta get to sleep somehow

Bangin’ on the ceiling

Bangin’ on the ceiling

Keep it down

Oh my dear

Heaven is a big bang now

Gotta get to sleep somehow

Bangin’ on the ceiling

Bangin’ on the ceiling

Keep it down

[Bridge]

The sky is a neighborhood

[Verse 3]

The heart is a storybook

A star burned out

Something coming up ahead

Don’t look now

[Chorus]

Oh my dear

Heaven is a big bang now

Gotta get to sleep somehow

Bangin’ on the ceiling

Bangin’ on the ceiling

Keep it down

Oh my dear

Heaven is a big bang now

Gotta get to sleep somehow

Bangin’ on the ceiling

Bangin’ on the ceiling

Keep it down

(The sky is a neighborhood)

Oh my dear

Heaven is a big bang now

Gotta get to sleep somehow

(The sky is a neighborhood)

Bangin’ on the ceiling

Bangin’ on the ceiling

Keep it down

[Outro]

The sky is a neighborhood

















