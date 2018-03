The Chainsmokers – Everybody Hates Me: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

In data odierna è uscito il nuovo EP dei Chainsmokers battezzato “Sick Boy…Everybody Hates Me”, Extended Play che include i due singoli rilasciati nelle scorse settimane ” You Owe Me” e “Sick Boy” e il nuovissimo brano in oggetto.

In questo pezzo scritto da Emily Warren & Andrew Taggart e prodotto dal duo, si parla dei lati negativi dell’essere famosi come Taggart.

In mezzo a tutto il loro successo, i The Chainsmokers hanno attratto la loro giusta dose di nemici. In effetti, nel corso degli anni, Alex Pall e Andrew Taggart non hanno fatto molto per aiutare la loro immagine, creando continuamente polemiche e rendendosi antipatici.

Il cantante del duo newyorkese, dice di essere abbattuto ma anche arrabbiato del fatto che, la popolarità gli ha portato tanti nemici. Egli va in un locale per affogare i dispiaceri nell’alcol e crede di essere odiato da tutti i presenti.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, che è possibile ascoltare direttamente su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate i testi che la compongono.

Testo Everybody Hates Me

[Intro: Drew Taggart]

Yeah, let’s do it again but, uh, this time, uh, let’s go full psycho

[Verse 1]

Yeah, I just wanna drink tequila with my friend

She said she cheated ‘cause she tried to get ahead

The more I read it, yeah, the more I take offense

I’m so defeated, I can’t get outside my head

I post a picture of myself ‘cause I’m lonely

Everyone knows what I look like

Not even one of them knows me

Yeah, I just want to drink tequila with my friends

I’m so defeated, I just want this shit to end

[Chorus]

So I walk into the club like, everybody hates me

I walk into the club like, everybody hates me

I’m talkin’ to myself, shit, now they think I’m crazy

I walk into the club like, everybody hates me (everybody hates me)

Like everybody hates me

[Drop]

Like everybody hates me (everybody, yeah)

[Verse 2]

I’m a product of the internet

And now, I’m face to face with all the voices in my head

I can’t even check the time without facing regret

Why do I still have to mean everything I ever said?

And I’m not trying to be like “poor me,” I made it

I’m just trying to stay normal now that they know what my name is

Yeah, I just wanna drink tequila with my friends

They’re the reason that I still am who I am

[Chorus]

So I walk into the club like, everybody hates me

I walk into the club like, everybody hates me

I’m talkin’ to myself, shit, now they think I’m crazy

I walk into the club like, everybody hates me (everybody hates me)

Like everybody hates me

[Drop]

Like everybody, everybody hates me (everybody, yeah)

[Breakdown]

I walk into the club like, everybody hates me

I walk into the club like, everybody hates me

I walk into the club like, everybody hates me

[Drop]

I walk into the club like, everybody, yeah

Everybody (everybody)

I walk into the club like, everybody, yeah

Everybody (everybody)

I walk into the club like, everybody hates me

[Outro]

Everybody, yeah, everybody