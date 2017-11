Taylor Swift – ascolta la nuova canzone Call It What You Want: video e traduzione del testo

In data odierna, la cantautrice statunitense Taylor Swift ha pubblicato un nuovo brano battezzato Call It What You Want, come singolo promozionale dell’atteso sesto album in studio Reputation, il cui rilascio è fissato al prossimo 10 novembre.

Il progetto discografico è in pre-order nel classico CD, nel vol. 1 Edizione Deluxe e nel vol. 2. Edizione Deluxe, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli, se non quello che nella versione standard saranno incluse quindici tracks, tra le quali i primi due singoli ufficiali “Look What You Made Me Do”, “…Ready for It?”, il promozionale Gorgeous e la nuova canzone in oggetto.





A parer mio, questa Call It What You Want è molto più orecchiabile e radio friendly, rispetto ai precedenti tre pezzi che ad oggi abbiamo avuto modo di ascoltare.

La traccia è stata firmata dall’interprete e prodotta da Ilya Salmanzadeh, Alexander Kronlund, Savan Kotecha & Max Martin.

Il significato in pillole

Il testo del brano, è forse al momento quello più profondo della sesta era discografica: nella canzone la Swift esprime la sua attuale felicità in campo sentimentale, ma nella prima parte ci parla dello scandalo con Kanye West e Kim Kardashian che l’ha travolta e di come abbia influenzato la sua esistenza: dopo tante bugie sul suo conto, non si è fatta sentire per mesi ma adesso è davvero molto felice. Nel ritornello spiega che la sua felicità è scaturita dall’attuale fidanzato, l’attore britannico Joe Alwyn, che oltre ad amarla la sostiene sempre. Poi Taylor parla degli errori che ha commesso in passato, in particolar modo nel campo sentimentale, ma adesso è felicemente fidanzata ed è quel che conta.

E’ sinteticamente uesto il significato del brano, che è possibile ascoltare tramite il lyric video, direttamente nel canale Yoiutube della Swift. Per fare ciò cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che lo compongono.

Taylor Swift – Call It What You Want traduzione (Download)

[Strofa 1]

Il mio castello si è sbriciolato durante la notte

Ho portato un coltello ad una sparatoria

Hanno preso la corona, ma non fa nulla

Tutti i bugiardi dicono che sono unica

Nessuno ha avuto mie notizie da mesi

Sto meglio di quanto sia mai stata

[Ritornello]

Perché che il mio tesorino è come un sogno ad occhi aperti

Lui cammina a testa bassa

Sono quella con cui cammina

Quindi chiamalo come ti pare yeah, chiamalo come vuoi

Il mio tesoro vola come una corrente a getto

Al di sopra dell’intera scena

Mi ama come se fossi un persona nuova

Quindi chiamalo come ti pare yeah, chiamalo come vuoi

[Strofa 2]

Tutti i miei fiori sono ricresciuti come spine

Finestre sbarrate dopo la tempesta

Ha acceso un fuoco solo per tenermi al caldo

Tutte le regine del dramma tirano pugni

Tutti i burloni si vestono da re

Svaniscono nel nulla quando guardo lui

E so che ogni volta faccio gli stessi errori

Taglio i ponti, non imparo mai

Almeno ho fatto una cosa giusta, ho fatto una cosa giusta

Sto ridendo con il mio amore

Facendo fortini sotto le coperte (o “di nascosto”)

Mi fido di lui come se fosse un fratello

Sì, sai che ho fatto una cosa giusta

Gli occhioni luminosi accendono la mia notte più buia

[Ritornello]

Perché che il mio tesorino è come un sogno ad occhi aperti

Lui cammina a testa bassa

Sono quella con cui cammina

Quindi chiamalo come ti pare yeah, chiamalo come vuoi

Il mio tesoro vola come una corrente a getto

Al di sopra dell’intera scena nuovecanzoni.com

Mi ama come se fossi un persona nuova

Quindi chiamalo come ti pare yeah, chiamalo come vuoi

[Ponte]

Voglio mettere intorno al collo su una catenina l’iniziale del suo nome

Catennina intorno al collo

Non perché sono di sua proprietà

Ma perché mi conosce veramente

Cioè più di quanto gli altri possano affermare

Ricordo la fine di novembre, col fiato sospeso

Piano piano dissi: “Non devi salvarmi

Ma vorresti scappare con me?”

Sì

[Ritornello]

Il mio tesorino è come un sogno ad occhi aperti

Lui cammina a testa bassa

Sono quella con cui cammina

Quindi chiamalo come ti pare yeah, chiamalo come vuoi

Il mio tesoro vola come una corrente a getto

Al di sopra dell’intera scena

Mi ama come se fossi un persona nuova

Quindi chiamalo come ti pare yeah, chiamalo come vuoi

[Conclusione]

Chiamalo come ti pare, chiamalo come vuoi

Chiamalo come ti pare, chiamalo come vuoi

Chiamalo come ti pare, chiamalo come vuoi

Chiamalo come ti pare, chiamalo come vuoi

Chiamalo come ti pare yeah, chiamalo come vuoi

Call It What You Want testo

[Verse 1]

My castle crumbled overnight

I brought a knife to a gunfight

They took the crown but it’s alright

All the liars are calling me one

Nobody’s heard from me for months

I’m doing better than I ever was

[Chorus]

Cause my baby’s fit like a daydream

Walking with his head down

I’m the one he’s walking to

So call it what you want yeah, call it what you want to

My baby’s fly like a jet stream

High above the whole scene

Loves me like I’m brand new

So call it what you want yeah, call it what you want to

[Verse 2]

All my flowers grew back as thorns

Windows boarded up after the storm

He built a fire just to keep me warm

All the drama queens taking swings

All the jokers dressing up as kings

They fade to nothing when I look at him

And I know I make the same mistakes every time

Bridges burn, I never learn

At least I did one thing right, I did one thing right

I’m laughing with my lover

Making forts under covers

Trust him like a brother

Yeah, you know I did one thing right

Starry eyes sparking up my darkest night

[Chorus]

Cause my baby’s fit like a daydream

Walking with his head down

I’m the one he’s walking to

So call it what you want yeah, call it what you want to

My baby’s fly like a jet stream

High above the whole scene

Loves me like I’m brand new

So call it what you want yeah, call it what you want to

[Bridge]

I want to wear his initial on a chain around my neck

Chain round my neck

Not because he owns me

But ‘cause he really knows me

Which is more than they can say

I recall late November, holding my breath

Slowly I said, “You don’t need to save me

But would you run away with me?”

Yes

[Chorus]

My baby’s fit like a daydream

Walking with his head down

I’m the one he’s walking to

So call it what you want yeah, call it what you want to

My baby’s fly like a jet stream

High above the whole scene

Loves me like I’m brand new

So call it what you want yeah, call it what you want to

[Outro]

Call it what you want, call it what you want

Call it what you want, call it what you want

Call it what you want, call it what you want

Call it what you want, call it what you want

Call it what you want yeah, call it what you want to

















