Tiziano Ferro testimonial per Vodafone nel nuovo spot iPhone X: quel è la canzone della pubblicità?

E’ in rotazione da pochi giorni la nuova pubblicità Vodafone, che per l’occasione vede come testimonial Tiziano Ferro.

Il celebre cantautore di Latina per la prima volta in uno spot, quello per la compagnia di telefonia fissa e mobile, il cui claim è per l’occasione “Le storie sono ovunque. Le storie sono sempre. Ed è bello condividerle. Con tutta la qualità Vodafone“.









Nella pubblicità, nella quale si alternano foto e video di storie, vediamo il cantautore come voce narrante. Il brand reclamizza il nuovo smartphone iPhone X e ovviamente la sua connessione 4G: il massimo della copertura, il massimo della velocità 4G: con iPhoneX le tue storie con tutta la qualità Vodafone.

Ma qual è il titolo della canzone in sottofondo nello spot? Vi dico subito che è sua anche la colonna sonora della nuova campagna, che è possibile vedere cliccando sull’immagine.

Link sponsorizzati









Scritto e musicato dall’interprete, il brano in questione è “Solo è solo una parola“, ovviamente nella sua versione strumentale.

Si tratta del nuovo nonché sesto singolo estratto da “Il mestiere della vita“, ultima fatica discografica pubblicata nel dicembre 2016 e ripubblicata nel novembre 2017 nella versione “Urban vs Acoustic“.

Il brano è in rotazione radiofonica dallo scorso 2 febbraio e nonostante nella ristampa del disco sia stato nuovamente arrangiato in chiave urban, la versione scelta per le radio è quella originale.

Nel video musicale diretto da Gaetano Morbioli c’è anche l’attrice Violante Placido.









LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi