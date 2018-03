Spot ŠKODA Fabia Twin Color con SmartLink+: titolo canzone della pubblicità

Da qualche giorno viene proposta la pubblicità della ŠKODA Fabia Twin Color con SmartLink+: “tutto ciò che chiedi al tuo smartphone, adesso guidalo. Skoda Fabia con sistema smartlink, che trasforma il display in un’estensione del tuo smartphone” dice la voce della campagna.

Trasformando il display in un’estensione del vostro smartphone, quest’automobile consente quindi di fornirvi il massimo della connettività. Potrete così visualizzare e controllare le app del telefono, direttamente dal display centrale dell’auto.

Ma qual è il titolo della famosa canzone dello spot? Provate prima a indovinare voi vedendo la pubblicità, che è stata già proposta lo scorso anno ed a inizio gennaio.





Si tratta di un brano del 2013 di “Wankelmut & Emma Louise e si intitola “My Head Is A Jungle”. Il producer tedesco Wankelmut, realizzò infatti il remix del brano Jungle del 2011, scritto e interpretato dall’australiana Emma Louise e prodotto da Mark Myers.

L’intuizione del produttore Jacob Dilßner, in arte Wankelmut, non poteva essere più azzeccata, visto che solo in Italia, questa canzone ha conquistato ben due dischi di Platino, ma la traccia è andata forte anche in UK, dove venne certificata Oro.

Del brano ne parlammo qui: Wankelmut & Emma Louise “My Head Is A Jungle” traduzione testo.