Sister Cristina – Felice: audio e testo del nuovo brano che anticipa l’album omonimo (in arrivo il video)

Aggiornamento: pochi attimi dopo la pubblicazione di questo articolo, è uscito il video diretto da Luca Scalia con l’assistenza di Nicolò Fumagalli.

Vi ricordate di Suor Cristina, ex concorrente a The Voice che con il singolo-cover di Madonna “Like a Vergin”, fece discutere non poco?

Ora Sister Cristina è tornata con il nuovo singolo inedito battezzato Felice, disponibile su iTunes e in streaming dal 9 marzo 2018, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle nostre radio.







A 4 anni dal disco di debutto, la cantante Cristina Scuccia torna con questo pezzo pubblicato come primo estratto dal nuovo album omonimo, il cui rilascio è fissato al prossimo 23 marzo.

Felice è una canzone scritta da Andrea Bonomo e Gianluigi Fazio, con produzione di Elvezio Fortunato, che sprizza di positività da tutti i lati.

In data odierna vedrà la luce il video ufficiale (qui l’anteprima di una decina di secondi). Nell’attesa è possibile ascoltare il brano su Spotify cliccando sulla cover sottostante, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Testo Felice





(Download – Audio)

La pazienza del respiro

la bellezza del futuro

ogni sogno che ho lanciato

oltre il muro

tutto questo dove andrà

dove?

Ogni lacrima nascosta

per ogni addio che ho messo in tasca

e per quando ho detto basta

ogni giorno a testa bassa

ora so che senso ha, che senso ha.

E’ per te

è per te

che io da sempre vivo

è per te

è per te

che ruberei anche il cielo

perché proverò, proverò

a privarti di ogni cicatrice

solo un desiderio ho

questo ho

voglio che semplicemente tu… sia felice.

Credo che ogni uomo alla domanda “Come ti senti oggi?”, abbia il solo desiderio di rispondere “SONO FELICE”, ma la vita riserva anche ostacoli e non sempre si è predisposti a questo sentimento. La Felicità “vera” è sempre in noi, la si trova in profondità. “FELICE” è tutto ciò che desidero per ogni persona. “FELICE” è l’anelito di coloro che amano; “FELICE” è il mio augurio a tutti coloro che saranno raggiunti dalla mia musica! Firmato Suor Cristina.

E mi porto una promessa

ce l’ho scritta nelle ossa

che qualunque cosa accada

le mie braccia sono sempre la tua casa

e mi troverai, mi troverai.

E’ per te

è per te

che io da sempre vivo

è per te

è per te

che ruberei anche il cielo

perché proverò, proverò

a privarti di ogni cicatrice

solo un desiderio ho

questo ho

voglio che semplicemente tu… sia felice

felice.

C’è tutto il mondo

dentro al tuo pianto

non ti conosco, lo so

quanto ti stavo aspettando.

Perché proverò, proverò

a privarti di ogni cicatrice

solo un desiderio ho, questo ho

voglio che semplicemente tu… sia felice.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi