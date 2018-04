Simone Da Pra – Passerà: guarda il video del meraviglioso singolo e leggi il testo

Simone Da Pra è un emergente cantautore bellunese classe 1985 e Passerà è il suo nuovo singolo, disponibile in streaming e in download digitale dal 30 marzo 2018, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Siete tristi, abbattuti, vi sentire morire ed avete smesso di sognare? Allora armatevi di cuffiette, cliccate sulla cover in alto e godetevi questa toccante e meravigliosa canzone, prodotta da Big Fish e Marco Zangirolami e scritta dall’interprete per se stesso e per voi.

Il brano è infatti stato concepito a seguito della perdita del nonno, in un momento quindi difficile per l’artista perché ne era molto legato, perché per lui era un punto di riferimento, perché l’ha aiutato a superare momenti difficili come la perdita della madre.

Sono sicuro che ascoltandolo, questo pezzo vi trasmetterà la forza di reagire e ricominciare a sognare, perché è un brano in grado di coinvolgere completamente chiunque lo ascolti e condurvi lungo un viaggio di riflessione e consapevolezza sulle difficoltà quotidiane della vita.

Il video ufficiale è stato diretto da Samuele Dalò ed è possibile accedervi cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate le parole che compongono la canzone.

Testo Passerà – Simone Da Pra

Ho avuto giornate grigie, periodi neri

notti insonni fino a ieri

non sognavo, non dormivo

a malapena stavo in piedi

avevo smesso di sorridere

avevo smesso di mangiare

stavo morendo lentamente

senza sapere più che fare

non sapevo più chi ero

stavo chiuso in casa e al buio

con la paura di essere uno sbaglio

qualcosa che non potrà capire mai nessuno.

Poi un giorno mi sono svegliato e ho detto basta

Simone dai guardati in faccia

rialzati e combatti

la vita è una e tutto passa.

Tutto passa e passa

tutto passerà

il dolore, le guerre e la pioggia

i silenzi e le grida

tutto passa e va

tutto passerà

reagisci e se cadi non importa

stai calmo e respira

stai calmo e respira

stai calmo…

e respira.

Cresciuto al gelo tra le bestie

amo la notte come i lupi

odio il Natale, a tavola

tra parenti sordomuti

so come ci si sente, si

quando in casa nessuno parla

quando non si odia, non si ama

la differenza t’ammazza

volevo scappare, andare via

semplicemente ricominciare a sognare

volevo le stesse maledette identiche cose

che ha sempre sognato mia madre.

Poi un giorno mi sono svegliato e ho detto basta

Simone dai guardati in faccia

rialzati e combatti

la vita è una e tutto passa.

Tutto passa e passa

tutto passerà

il dolore, le guerre e la pioggia

i silenzi e le grida

tutto passa e va

tutto passerà

reagisci e se cadi non importa

stai calmo e respira

stai calmo e respira

stai calmo…

e respira.

Per il giorno in cui sono nato

il tempo che ho sprecato

per chi non mi ha dimostrato mai niente

e chi invece c’è sempre stato

per la mia voglia di fuggire

il mio maledetto umore

le mie ansie, le paure

le più stupide parole

perché è solo grazie a me che sono ancora in piedi

e grazie a Dio posso raccontarlo

perché l’amore ed il coraggio che ho dentro vincono sulla tua arroganza

ed è un traguardo.

Tutto passa e passa

tutto passerà

il dolore, le guerre e la pioggia

i silenzi e le grida

tutto passa e va

tutto passerà

reagisci e se cadi non importa

stai calmo e respira

stai calmo e respira

stai calmo…

e respira.





Cos’ha detto Simone riguardo la canzone

Passerà” è un brano nato in un momento per me difficile: la perdita di mio nonno, una persona a cui devo tutto quello che sono oggi. C’è sempre stato, anche nel momento in cui ho perso mia madre. È riuscito a darmi forza, coraggio e affetto. Dopo la sua perdita, avevo smesso di sorridere, di vivere. Nella mia testa, notte e giorno, continuavo a sentire quelle “stupide parole” superficiali e arroganti di coloro che, invece di ascoltarmi, mi hanno crocifisso e insultato. La notte in cui ho scritto questa canzone me n’ero appena andato di casa, lontano da tutto quel male. Piano piano ho ricominciato a credere in qualcosa, ho ricominciato a scrivere e a sognare. Spero che le mie parole possano essere d’aiuto a tutte quelle persone che stanno passando brutti momenti, vittime di bullismo o violenza di ogni genere, a partire da quella verbale che purtroppo da molti non viene nemmeno considerata violenza

Chi è Simone Da Pra?

SIMONE DA PRA è nato a Pieve di Cadore (Belluno), classe 1985. Da 2002, inizialmente sotto pseudonimo, inizia a registrare i suoi primi brani. Debutta nell’ambiente del rap italiano nel 2006 con il disco “Vita Di Ragazzi Di Oggi”. Nel 2008 pubblica “Bancarotta”, un Ep composto da 18 brani che affrontano tematiche giovani e di protesta sociale. Nel 2010 pubblica, “CabaRap”, album che vede la collaborazione con Linus e Nicola Savino, un featuring parlato estratto dal programma Deejay Chiama Italia. Nel 2013 esce “Sempre Più Scemo”, primo singolo che anticipa l’uscita del suo terzo album, dal titolo “Crisi D’Identità”. Nello stesso anno collabora con vari artisti rap come Ensi, Raige e Mondo Marcio. Nel 2015, utilizzando il suo vero nome, pubblica “Libero”, Ep che include i brani “Potrei essere proprio lei” e “L’amore è amore”. Dal 30 marzo Simone Da Pra torna in radio con il brano “Passerà”.