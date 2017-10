Sigma: ascolta il nuovo singolo “Forever” feat. Quavo & Sebastian Kole (con testo e traduzione)

I deejay e producers Cameron James “Cam” Edwards e Joseph Aluin “Joe” Lenzie, meglio conosciuti come Sigma, sono tornati con il nuovo singolo battezzato Forever, pubblicato il 20 ottobre 2017.

Il duo drum and bass/pop inglese, vi presenta la nuova produzione, impreziosita dalle voci del rapper statunitense Quavious Keyate Marshall, in arte Quavo e del cantautore americano Coleridge Gardner Tillman, aka Sebastian Kole.





Dopo le fortunate collaborazioni con artisti del calibro di Paloma Faith, Take That, Rita Ora, Labrinth e Birdy, solo per citarne alcuni, con quest’ultima pubblicarono nel 2016 il video di Find Me (oltre 16 milioni di views), coinvolgendo la giovane attrice Millie Bobby Brown, protagonista della serie cult di Netflix “Stranger Things”, la coppia ha per l’occasione ingaggiato uno dei rapper più popolari del momento: Quavo, uno dei tre membri dei Migos, recentemente all’opera come featuring artist per Post Malone, Camila Cabello, Major Lazer, A-Trak e Liam Payne su tutti.

Scritto dagli interpreti, Forever viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 27 ottobre 2017 e in attesa del video ufficiale, è possibile ascoltarlo su Spotify cliccando sulla cover in basso.

A seguire il testo in inglese e la relativa traduzione in italiano di questa nuovissima canzone.

Forever testo – Sigma feat. Quavo & Sebastian Kole (Download)

[Intro: Sebastian Kole]

But this time I want

Forever, forever, forever, yeah

[Pre-Chorus: Sebastian Kole]

Yeah, but this time I want

Forever, forever, forever, yeah

Yeah, but this time we’ll last

Forever, forever, forever, yeah

[Chorus: Sebastian Kole & Quavo]

Promise I will stay

I will never leave you

Forever and a day

That’s how long we’ll be together, yeah

But this time I want

Forever, forever, forever, yeah

Yeah, yeah, yeah, Quavo

[Verse 1: Quavo]

This time, this time, this time, this time

I want it forever (yeah)

This is my time, my time

We cannot settle (woo)

For no nicks and dimes (no)

We wanna live better (better)

Take it to another level (yeah)

Young nigga, trendsetters (ayy)

Boss man, I developed (yeah)

Big house with a safe in it

Had to put away the cheddar (cash)

Prolly couldn’t go to Yale

But a young nigga still real clever (clever)

[Chorus: Sebastian Kole]

Forever, forever, forever, yeah

[Verse 2: Sebastian Kole]

I’m not afraid to fail

Maybe I’m scared to fly

Funny how fear of heights

But push you to gettin’ high

Money can’t buy you love

But it can get you by

Until they say goodbye, yeah, yeah

I’m so used to wakin’ up to someone new

I’m so used to breakin’ up, I’m breakin’ down

I’m so used to pain it makes me comfortable

Learned to hide my sabotage in camouflage

[Pre-Chorus: Sebastian Kole]

Yeah, but this time I want

Forever, forever, forever, yeah

Yeah, but this time we’ll last

Forever, forever, forever, yeah

[Chorus: Sebastian Kole & Quavo]

Promise I will stay

I will never leave you

Forever and a day

That’s how long we’ll be together, yeah

But this time I want

Quavo

Forever, forever, forever, yeah

Yeah, yeah

[Verse 3: Quavo]

I done paid all my dues to break the rules (I done paid)

I done made it out the hood, they look like fools (look like fools, yeah)

I ain’t ever tried to fit in to be cool (hell nah)

I just want this shit forever, what I do (yeah, yeah)

That’s why I bought my mom her favorite pair of shoes (mama!)

I promise I’ma put my nieces all through school (my nieces)

Can’t no man treat my ladies like I do (nope)

And if they pull up, they gon’ have to fill these shoes, yeah, yeah, yeah

[Chorus: Sebastian Kole]

Sigma’s got it

We’ve got it, oh boy

Forever, forever, forever, yeah

Sigma’s got it

We’ve got it, oh boy

Forever, forever, forever, yeah





Sigma – Forever traduzione

[Introduzione: Sebastian Kole]

Ma questa volta voglio

Per sempre, per sempre, per sempre, sì

[Pre-Ritornello: Sebastian Kole]

Sì, ma questa volta voglio

Per sempre, per sempre, per sempre, sì

Sì, ma questa volta dureremo

Per sempre, per sempre, per sempre, sì

[Ritornello: Sebastian Kole & Quavo]

Prometto che resterò

Non ti lascerò mai

Per sempre più un giorno

Ecco quanto tempo staremo insieme, sì

Ma questa volta voglio

Per sempre, per sempre, per sempre, sì

Sì, sì, sì, Quavo

[Strofa 1: Quavo]

Questa volta, questa volta, questa volta, questa volta

Ti voglio per sempre (sì)

Questo è il mio momento, il mio momento

Non possiamo accontentarci (woo)

Per nessun [nicks and dimes?] (no)

Vogliamo vivere meglio (meglio)

Alziamo il livello (sì)

Giovane negro, che lancia una moda (ayy)

Il capo, ho sviluppato (yeah)

Una grande casa con all’interno una cassaforte

Ho dovuto mettere da parte la grana (i contanti)

Probabilmente non potevo andare a Yale

Ma un giovane negro è comunque davvero intelligente (intelligente)

[Ritornello: Sebastian Kole]

Per sempre, per sempre, per sempre, sì

[Strofa 2: Sebastian Kole]

Non ho paura di fallire

Forse ho paura di volare

Divertente come la paura dell’altezza

Ma ti spinge a sballarti

I soldi non possono comprare l’amore

Ma possono bastarti

Finché non ti dicono addio, sì, sì

Sono così abituato a svegliarmi con una persona nuova

Sono così abituato a rompere, sto cadendo a pezzi

Sono così abituato al dolore che mi fa stare bene

Ho imparato a nascondere il mio sabotaggio in camuffamento

[Pre-Ritornello: Sebastian Kole]

Sì, ma questa volta voglio

Per sempre, per sempre, per sempre, sì

Sì, ma questa volta dureremo

Per sempre, per sempre, per sempre, sì

[Ritornello: Sebastian Kole & Quavo]

Prometto che resterò

Non ti lascerò mai

Per sempre più un giorno

Ecco quanto tempo staremo insieme, sì

Ma questa volta voglio

Quavo

Per sempre, per sempre, per sempre, sì

Si si

[Strofa 3: Quavo]

Ho pagato tutti le miei debuti per infrangere le regole (ho fatto pagato)

Ho fatto uscire il cappuccio, sembrano sciocchi (sembrano stupidi, sì)

Non ho mai provato a integrarmi per fare il figo (hell nah)

Voglio solo questa roba per sempre, quello che faccio (sì, sì)

Per questo ho comprato mia madre il suo paio di scarpe preferite (mamma!)

Prometto di fare andare a scuola tutti i miei nipoti (i miei nipoti)

Nessun uomo può trattare le mie donne come faccio io (no)

E se si dovessero fermare, dovranno riempire queste scarpe, sì, sì, sì

[Ritornello: Sebastian Kole]

Sigma l’ha capito

L’abbiamo capito, oh amico

Per sempre, per sempre, per sempre, sì

Sigma l’ha capito

L’abbiamo capito, oh amico

Per sempre, per sempre, per sempre, sì

