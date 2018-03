Shawn Mendes “Lost In Japan”: audio e traduzione del nuovo singolo

Dal 23 marzo è disponibile in streaming e negli store digitali il nuovo singolo di Shawn Mendes che si intitola Lost In Japan.

A poche ore da In My Blood, il cantautore canadese ha reso disponibile un secondo inedito, completamente differente dalla precedente release.

Entrambe le canzoni saranno incluse nel futuro terzo album in studio, sul quale al momento non si hanno informazioni.

In “Lost In Japan”, Shawn Mendes esprime il desiderio di rivedere la ragazza che non riesce a smettere di pensare e della quale si è innamorato.

Così decide di volare dal Canada al Giappone, paese in cui si trova questa ragazza con cui non è ancora ufficialmente nata una love story.

E’ sinteticamente questo il significato di questo nuovissimo pezzo, a parer mio molto carino, che è possibile ascoltare direttamente nel canale Youtube del cantante di Toronto cliccando sulla cover in basso.

A seguire potete leggere il testo tradotto in italiano.

Traduzione (Download)





[Strofa 1]

Tutto quello che ci vorrebbe è un volo

Saremmo nello stesso fuso orario

Guardando la tua linea temporale

Vedendo tutti gli arcobaleni, io

Ho un’idea

E so che sembra folle

Voglio solo vederti

Oh, ti devo chiedere

[Ritornello 1]

Hai programmi per stasera?

Sono a 200 miglia dal Giappone e io

Stavo pensando che potrei volare al tuo hotel stasera

Perché io-io-io non riesco a smettere di pensarti

Non riesco a smettere di pensarti

Non riesco a smettere di pensarti (oh)

[Strofa 2]

Potevo sentire la tensione

Potremmo tagliarla con un coltello

So che è più di una semplice amicizia

So che ci stai pensando su, sì

Mi tocca convincerti?

Che non dovresti addormentarti?

Ci metterò solo un paio d’ore

E sto per partire

[Ritornello 1]

Hai programmi per stasera?

Sono a 200 miglia dal Giappone e io

Stavo pensando che potrei volare al tuo hotel stasera

Perché io-io-io non riesco a smettere di pensarti

Non riesco a smettere di pensarti

Non riesco a smettere di pensarti (oh)

[Ritornello 2]

Hai programmi per stasera?

Speravo di potermi perdere nel tuo paradiso

L’unica cosa a cui sto pensando è noi due

Perché io-io-io non riesco a smettere di pensarti

Non riesco a smettere di pensarti

Non riesco a toglierti dalla testa

[Post-Ritornello]

Isoliamoci stasera

Isoliamoci stasera

Baby, tu e

Non riesco a toglierti dalla testa

Isoliamoci stasera

Isoliamoci stasera

Baby, tu e

Non riesco a toglierti dalla testa

[Ritornello 1]

Hai programmi per stasera?

Sono a 200 miglia dal Giappone e io

Stavo pensando che potrei volare al tuo hotel stasera

Perché io-io-io non riesco a smettere di pensarti

Non riesco a smettere di pensarti

[Ritornello 2]

Hai programmi per stasera, piccola?

Speravo di potermi perdere nel tuo paradiso

L’unica cosa che sto pensando è noi due

E io-io-io non riesco a smettere di pensarti

Non riesco a smettere di pensarti

Non riesco a toglierti dalla testa, si

[Post-Ritornello]

Isoliamoci stasera

Isoliamoci stasera

Baby, tu e

Non riesco a toglierti dalla testa

Isoliamoci stasera

Isoliamoci stasera

Baby, tu e

Non riesco a toglierti dalla testa