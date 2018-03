Shanguy – La Louze: guarda il video (con testo e traduzione)

La Louze è un singolo degli Shanguy, disponibile in streaming e digitale dallo scorso dicembre.

Ma chi sono costoro? Questo nuovo e interessante progetto è nato nel 2017 da un incontro tra il dj italiano NRD1 (fattosi conoscere per il suo remix di “I Follow Rivers” di Lykke Li) ed Eon Melka (cantautore francese) e Frank- O (cantautore e chitarrista indie/folk).

La Louze è il singolo d’esordio, che ha subito primeggiato su iTunes in Russia, facendosi notare anche in altri paesi europei.

La canzone, che mescola francese e inglese sul tema del Louze (che dovrebbe significare sconfitta, perdente), è a mio parere niente male.

La Louze è un bell’inno dance / pop piacevole ed orecchiabile che se conoscete ancora, potete ascoltare nelle principali piattaforme streaming o magari tramite il video ufficiale.

Il filmato è ambientato in una discoteca e per vederlo cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Perché non ci arrivi? Perché non vuoi capire? (Niente da perdere) Perché non ci arrivi? Perché non vuoi capire?

Perché non ci arrivi? Perché non vuoi capire? Perché non capisci?

Come se camminassi nella sabbia In questa gradevole tempesta Immagino la tua faccia E se fosse solo un miraggio Non riuscirei a voltare pagina

Testo La Louze

Je te cherchais dans la foule

Et tous ces blaireaux qui me saoulent

Je crois que j’ai perdu tout espoir

Alors je m’en remets au hasard

J’aurais dû te faire l’amour aux premières lueurs du jour

Mais j’ai trop bu toute la nuit

Et je danse comme un zombie

Ça sent la louze, la louze, la louze

Nothing to lose, to lose, to lose

Why don’t you get it

Why don’t you get it

Comme si je marchais dans le sable

Dans cette tempête agréable

Je devine ton visage

Et si ce n’était qu’un mirage

J’ai du mal à tourner la page

J’aurais dû te faire l’amour aux premières lueurs du jour

Mais j’ai trop bu toute la nuit

Et je danse comme un zombie

Ça sent la louze, la louze, la louze

Nothing to lose, to lose, to lose

Why don’t you get it

Why don’t you get it

Why don’t you get it

Et c’est la vie

C’est mon histoire

De toute façon il est trop tard

Toi tu rentres chez toi peinard

Et moi je retourne au comptoir

Ça sent la louze, la louze, la louze

Ça sent la louze, la louze, la louze

Ça sent la louze, la louze, la louze

Ça sent la louze, la louze, la louze

Why don’t you get it

Why don’t you get it

(Nothing to lose)

Why don’t you get it

Why don’t you get it

(Nothing to lose)