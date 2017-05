Shakira: ascolta il nuovo brano Perro Fiel in duetto con Nicky Jam (con testo e traduzione)

Pierro Fiel è una nuova canzone di Shakira tratta dal nuovo album di inediti El Dorado, disponibile negli scaffali dei negozi dallo scorso 26 maggio.

In questa bella canzone, la cantautrice colombiana duetta con il collega Nicky Jam, uno di quegli artisti che non ha di certo bisogno di presentazioni.





Il brano, sesta track in scaletta nel disco, è stato scritto dagli interpreti con la collaborazione di Cristhian Mena e Juan Medina.

In Perro Fiel, che significa cane fedele, Nicky Jam corteggia la bella cantante, dicendole che è pazzo di lei e che non la deluderà e non la ferirà mai. Lei è tuttavia restia e cerca di evitarlo in tutti i modi, anche se a un certo punto sembra cedere alle lusinghe dell’uomo…

E’ possibile accedere all’audio direttamente nel canale Youtube della cantante cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

Shakira – Perro Fiel traduzione (Download)

[Verso 1: Shakira & Nicky Jam]

Eccoti qui

Non puoi più fermarti

Dove stai andando?

Se muoio dalla voglia di averti

Come potevo sapere

Che ti avrei rivisto

[Ritornello: Shakira & Nicky Jam]

Tu mi fai confondere, non so cosa fare

Voglio solo divertirmi

Ho paura che possa piacermi

E che mi faccia impazzire

Se succederà continuerò

Qui con te come un cane fedele

Ho paura che possa piacermi

E che mi faccia impazzire

[Verso 2: Shakira & Nicky Jam]

Te lo dico sul serio, non sto scherzando

E’ passato così tanto tempo ma niente

Questa voglia non mi stare in piedi

E anche se mi eviti, continuo a desiderarti

Gira voce che sei pericolosa

Ma io non bado a queste cose

Dimmi cosa sta succedendo

Mi vedi come un pazzo, sono pazzo innamorato, eh

Voglio sapere quanto hai ancora intenzione di insistere

E fino a che punti ti spingeresti per me

Mi spiace tanto per l’attesa

Ma quando ti bacerò capirai che ne sarà valsa la pena

Il modo in cui ti muovi

Ti giuro che mi fa sciogliere

Tu sai che sono brava

Per quanto io ti eviti tu continui a desiderarmi

[Ritornello: Shakira & Nicky Jam]

Tu mi fai confondere, non so cosa fare

Voglio solo divertirmi

Ho paura che possa piacermi

E che mi faccia impazzire

Se succederà continuerò

Qui con te come un cane fedele

Ho paura che possa piacermi

E che mi faccia impazzire

[Ponte: Shakira]

Impazzire

Non chiedo niente di straordinario

Solo un vero uomo

Che per me si butterebbe nel fango

Che cambierebbe le lampadine o che mi laverebbe la macchina

Voglio un tipo premuroso e affettuoso

Ma che non sia troppo geloso

Che per strada sia un principe

Ma che nel mio letto sia selvaggio e pericoloso

Link sponsorizzati









[Verso 3: Shakira & Nicky Jam]

Puoi chiedere quello che vuoi su di me

Farei qualsiasi cosa per te

Mi spiace tanto per l’attesa

Ma quando ti bacerò capirai che ne sarà valsa la pena

Sono sicuro che sono fatto apposta per te

Ti giuro che non ti farò soffrire

Come ti ho già detto piccola

Per quanto tu mi eviti io continuo a desiderarti

[Ritornello: Shakira & Nicky Jam]

Tu mi fai confondere, non so cosa fare

Voglio solo divertirmi

Ho paura che possa piacermi

E che mi faccia impazzire

Se succederà continuerò

Qui con te come un cane fedele

Ho paura che possa piacermi

E che mi faccia impazzire

[Ponte-Conclusione: Shakira & Nicky Jam]

Impazzire

Eccoti qui

Non puoi più fermarti

Dove stai andando? (Oh!)

Se muoio dalla voglia di averti

Powered by NuoveCanzoni.com

Perro Fiel – Shakira ft. Nicky Jam – Testo

[Verso 1: Shakira & Nicky Jam]

Aquí estás

Ya no puedes detenerte

¿Dónde vas?

Si estoy loco por tenerte

Cómo lo iba a saber

Que te vería otra vez

[Coro: Shakira & Nicky Jam]

Tú me confundes, no sé qué hacer

Yo lo que quiero es pasarla bien

Yo tengo miedo de que me guste

Y que vaya a enloquecer

Si eso pasa yo seguiré

Contigo aquí como un perro fiel

Yo tengo miedo de que me guste

Y que vaya a enloquecer

[Verso 2: Shakira & Nicky Jam]

Te hablo en serio mai, no estoy jugando

Tanto tiempo pasa y nada

Estas ganas no me aguanto

Y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando

Dicen que tú eres peligrosa

No le hago caso a esas cosas

Dime qué está pasando

Me tienes como un loco, soy un loco enamorado, eh

Quiero saber cuánto me vas a insistir

Y hasta dónde llegarías por mí

Siento mucho la espera

Pero valdrá la pena cuando te esté besando

De la manera que te mueves así

Yo te lo juro me voy a derretir

Tú sabes que soy buena

Por más que yo te esquive me sigues deseando

[Coro: Shakira & Nicky Jam]

Tú me confundes, no sé qué hacer

Yo lo que quiero es pasarla bien

Yo tengo miedo de que me guste

Y que vaya a enloquecer

Si eso pasa yo seguiré

Contigo aquí como un perro fiel

Yo tengo miedo de que me guste

Y que vaya a enloquecer

[Puente: Shakira]

Enloque-que-quecer

Yo no pido nada extraordinario

Solo un hombre de verdad

Que se tire por mí al barro

Que cambie las bombillas o hasta que me lave el carro

Quiero un tipo atento y cariñoso

Pero que no sea muy celoso

Que en la calle sea un príncipe

Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso

[Verso 3: Shakira & Nicky Jam]

Puedes pedir lo que quieras de mí

Yo haría lo que fuera para ti

Siento mucho la espera

Pero valdrá la pena cuando te esté besando

Yo estoy seguro que estoy hecho pa’ ti

Yo te lo juro no te haré sufrir

Como te dije nena

Por más que tú me esquives, te sigo deseando

[Coro: Shakira & Nicky Jam]

Tú me confundes, no sé qué hacer

Yo lo que quiero es pasarla bien

Yo tengo miedo de que me guste

Y que vaya a enloquecer

Si eso pasa yo seguiré

Contigo aquí como un perro fiel

Yo tengo miedo de que me guste

Y que vaya a enloquecer

[Puente: Shakira & Nicky Jam]

Enloque-que-quecer

Aquí estás

Ya no puedes detenerte

¿Dónde vas? (¡Oh!)

Si estoy loco por tenerte

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi