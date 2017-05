Shakira: ascolta la nuova canzone Nada (+ testo e traduzione)

Il prossimo 28 maggio vedrà la luce l’undicesimo album in studio di Shakira che si intitola El Dorado, atteso disco in spagnolo che includerà i singoli “La Bicicleta” (con Carlos Vives), “Chantaje”, “Me Enamoré” e “Deja Vu” (con Prince Royce).

Nel progetto (in pre-order nel formato CD e digitale), saranno anche presenti i promozionali Comme moi (Black M feat. Shakira) pubblicato 12 maggio ed il brano in oggetto uscito il 19 maggio.





La cantautrice colombiana ci presenta questo bel brano, scritto con la collaborazione di Luis Fernando Ochoa. I due l’hanno anche prodotto insieme a Olgui Chirino & Dwayne “Supa Dups”.

Dal punto di vista del testo, in questo malinconico ed orecchiabile pezzo, Shakira esprime tutta la sua tristezza dovuta alla mancanza della persona che ama: nulla ha un senso senza quest’uomo…

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, che potete approfondire leggendo la traduzione in italiano che trovate in basso.

Cliccando sull’immagine sottostante accedete invece all’audio integrale direttamente nel canale Youtube della cantante.

Shakira – Nada traduzione (Download)

Sto camminando su un mare di foglie secche

Gli angeli volano sopra Berlino

Stanno cantando insieme a me alleluia

Mentre la pioggia cade dentro di me

Mi manca la tua voce

Sono nella terra di nessuno

Mi manca anche l’aria

Il sole tramonta

Un altro giorno passa senza di te

Non serve a nulla andare oltre

Né tutta la fama, né tutti i soldi

Non servono a niente se non sei con me

E la solitudine mi sta scavando nelle ossa

Non serve a nulla

Na ah-ah niente

Oh oh Na-a-un-da no oh

Ni-i-i-ente

No, no, no, no

Nessuno sa cosa riserva il futuro

Il nostro cammino è ancora a metà

Butto la mia borsa Chanel di Chinatown

Sul suolo bagnato e mi metto a correre

Mi manca la tua voce

Ho bisogno di toccarti

Sento il tuo odore, ti guardo…

Il sole tramonta

Un altro giorno termina senza di te …

Non serve a nulla andare oltre

Né tutta la fama, né tutti i soldi

Non servono a niente se non sei con me

E la solitudine mi sta scavando nelle ossa

Non serve a nulla

Ah ah-ah niente

Oh oh ni-i-i-ente non oh

Non serve a nulla andare oltre

Né tutta la fama, né tutti i soldi

Non servono a niente se non sei con me

E la solitudine mi sta scavando nelle ossa

Non serve a nulla

Ah ah-ah niente

Oh oh ni-i-i-ente no oh

Ni-i-i-ente

No, no, no, no

Nada – Shakira – Testo

Voy caminando sobre un mar de hojas secas

Vuelan los ángeles sobre Berlín

Van entonando junto a mí un aleluya

Mientras la lluvia cae dentro de mí

Extraño tu voz

Estoy en tierra de nadie

Me falta hasta el aire

De espaldas al sol

Pasa otro día sin tí

No sirve de nada llegar aún más lejos

Ni toda la fama, ni todo el dinero

No sirve de nada si no estás conmigo

Y la soledad se me clava en los huesos

No sirve de Na ah-ah nada

Na ah-ah nada

Oh oh Na-a-a-da no oh

Na-a-a-da

No, no, no, no

Nadie adivina que depara el destino

Nuestro camino aún esta a medio hacer

Tiro mi bolso Chanel del varrio chino

Al suelo mojado y me lanzo a correr

Extraño tu voz

Me hace falta tocarte

Olerte, mirarte…

De espaldas al sol

Acaba otro dia sin ti…

No sirve de nada llegar aún más lejos

Ni toda la fama, ni todo el dinero

No sirve de nada si no estás conmigo

Y la soledad se me clava en los huesos

No sirve de Na ah-ah nada

Ah ah-ah nada

Oh oh Na-a-a-da no oh

No sirve de nada llegar aún más lejos

Ni toda la fama, ni todo el dinero

No sirve de nada si no estás conmigo

Y la soledad se me clava en los huesos

No sirve de Na ah-ah nada

Ah ah-ah nada

Oh oh Na-a-a-da no oh

Na-a-a-da

No, no, no, no

















