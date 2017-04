Shakira – ascolta il nuovo singolo Me Enamoré (con testo e traduzione in italiano)

In data 7 aprile 2017, la cantautrice colombiana Shakira ha rilasciato il nuovo singolo battezzato Me Enamoré.

Quest’orecchiabile canzone, arriva dopo la fortunata collaborazione con Carlos Vives nel brano La Bicicleta, un successo a livello globalecon oltre 100 milioni di streaming su Spotify e oltre 350 milioni di visualizzazioni su Vevo/YouTube), e di Chantaje feat. Maluma, altra hit della popstar, senza considerare la collaborazione con Prince Royce sulle note di “Deja Vu”.

Anche questo pezzo sarà incluso nel futuro undicesimo album della cantautrice, che al momento in cui scrivo non ha né un titolo né una release date.

Come si evince dal titolo, in Me Enamoré l’artista racconta il suo innamoramento nei confronti di un uomo, che ai suoi occhi è praticamente perfetto.

E’ molto sinteticamente questo il concept del brano, il cui significato potete approfondirlo leggendo la mia traduzione in italiano che trovate scorrendo la pagina,

Cliccando sull’immagine sottostante, accedete invece all’official lyric video.

Me Enamoré – Shakira – Traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

La vita ha iniziato a cambiarmi

La notte ti ho incontrato

Avevo poco da perdere

E la cosa è così andata avanti

Io con il reggiseno a strisce

E i miei capelli non completamente pettinati

Ho pensato: “Questo è ancora un bambino”

Ma che ci posso fare?

[Pre-Ritornello 1]

E’ quello che stavo cercando

E che il dottore mi stava raccomandando

Pensavo di star sognando, oh oh, oh oh

Di cosa mi stavo lamentando?

Non so cosa stavo pensando

Vado in cielo e ci vado calciando, oh oh, oh oh

[Ritornello]

Mi sono innamorata, mi sono inn-inn-inn-amorata

L’ho visto da solo e mi sono lanciata

Mi sono inn-inn-inn-amorata

Mi sono inn-inn-inn-amora

Guarda che cosa bellissima

Quella bocca così carnosa

Mi piace quella barbetta

E ho ballato finché non mi sono stancata

Finché non mi sono stancata ho danzato

E mi sono inn-inn-inn-amorata

ci siamo innamorati

Un mojito, due mojito

Guardate che begli occhietti

Resto un altro po’

[Verso 2]

Con te farei 10 figli

Iniziamo da un paio

Te lo dico solo dico

In caso tu volessi fare pratica

[Pre-Ritornello 2]

Tutto quello che sto dicendo è di

Conoscerci meglio (o “andarcene per conoscerci meglio”)

E’ quello che sto proponendo, oh oh, oh oh

Siamo entusiasti

Tutto sta funzionando

Che bei momenti stiamo passando, oh oh, oh oh

[Ritornello]

Mi sono innamorata, mi sono inn-inn-inn-amorata

L’ho visto da solo e mi sono lanciata

Mi sono inn-inn-inn-amorata

Mi sono inn-inn-inn-amora

Guarda che cosa bellissima

Quella bocca così carnosa

Mi piace quella barbetta

E ho ballato finché non mi sono stancata

Finché non mi sono stancata ho danzato

E mi sono inn-inn-inn-amorata

ci siamo innamorati

Un mojito, due mojito

Guardate che begli occhietti

Resto un altro po’

[Ponte]

Non avrei mai pensato che sarebbe andata così

Come ti sei accorto di me?

Ci ho pensato tutta la notte

Lui è mio e di nessun’altra

E’ mio e di nessun’altra

Lui è mio e di nessun’altra

E’ mio e di nessun’altra

[Ritornello]

Mi sono innamorata, mi sono inn-inn-inn-amorata

L’ho visto da solo e mi sono lanciata

Mi sono inn-inn-inn-amorata

Mi sono inn-inn-inn-amora

Guarda che cosa bellissima

Quella bocca così carnosa

Mi piace quella barbetta

E ho ballato finché non mi sono stancata

Finché non mi sono stancata ho danzato

E mi sono inn-inn-inn-amorata

ci siamo innamorati

Un mojito, due mojito

Guardate che begli occhietti

Resto un altro po’

[Ponte]

Non avrei mai pensato che sarebbe andata così

Come ti sei accorto di me?

Ci ho pensato tutta la notte

Lui è mio e di nessun’altra

E’ mio e di nessun’altra

Lui è mio e di nessun’altra

E’ mio e di nessun’altra

Shakira – Me Enamoré testo

[Verso 1]

La vida me empezó a cambiar

La noche que te conocí

Tenía poco que perder

Y la cosa siguió así

Yo con mis sostén a rayas

Y mi pelo a medio hacer

Pensé: “Este todavía es un niño”

Pero, ¿qué le voy a hacer?

[Pre-Coro 1]

Es lo que andaba buscando

Y el doctor recomendando

Creí que estaba soñando, oh oh, oh oh

¿De qué me andaba quejando?

No sé qué estaba pensando

Voy pal cielo y voy pateando, oh oh, oh oh

[Coro]

Me enamoré, me ena-na-namoré

Lo vi solito y me lancé

Me ena-na-namoré

Me ena-na-namo…

Mira que cosa bonita

Que boca más redondita

Me gusta esa barbita

Y bailé hasta que me cansé

Hasta que me cansé bailé

Y me ena-na-namoré

Nos enamoramos

Un mojito, dos mojitos

Mira que ojitos bonitos

Me quedo otro ratito

[Verso 2]

Contigo yo tendría 10 hijos

Empecemos por un par

Solamente te lo digo

Por si quieres practicar

[Pre-Coro 2]

Lo único que estoy diciendo

Vayámonos conociendo

Es lo que está proponiendo, oh oh, oh oh

Nos vamos entusiasmando

Todo nos va resultando

Qué bien lo estamos pasando, oh oh, oh oh

[Coro]

Me enamoré, me ena-na-namoré

Lo vi solito y me lancé

Me ena-na-namoré

Me ena-na-namo…

Mira que cosa bonita

Que boca más redondita

Me gusta esa barbita

Y bailé hasta que me cansé

Hasta que me cansé bailé

Y me ena-na-namoré

Nos enamoramos

Un mojito, dos mojitos

Mira que ojitos bonitos

Me quedo otro ratito

[Puente]

Nunca creí que fuera así

¿Cómo te fijarías en mí?

Toda la noche lo pensé

Este es pa’ mí o pa’ más nadie

E e es pa’ mí o pa’ más nadie

Este es pa’ mí o pa’ más nadie

E e es pa’ mí o pa’ más nadie

[Coro]

Me enamoré, me ena-na-namoré

Lo vi solito y me lancé

Me ena-na-namoré

Me ena-na-namo…

Mira que cosa bonita

Que boca más redondita

Me gusta esa barbita

Y bailé hasta que me cansé

Hasta que me cansé bailé

Y me ena-na-namoré

Nos enamoramos

Un mojito, dos mojitos

Mira que ojitos bonitos

Me quedo otro ratito

[Puente]

Nunca creí que fuera así

¿Cómo te fijarías en mí?

Toda la noche lo pensé

Este es pa’ mí o pa’ más nadie

E e es pa’ mí o pa’ más nadie

Este es pa’ mí o pa’ más nadie

E e es pa’ mí o pa’ más nadie

















